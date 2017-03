Supir angkot-ojek online bentrok di Tangerang

Unjuk Rasa Pengemudi Ojek Online Massa driver GrabBike melakukan unjuk rasa di Kantor Grab Indonesia di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/1/2017). Dalam aksi tersebut mereka meminta perusahaan menaikkan tarif dari Rp 1.500 per kilometer menjadi Rp 2.500 per kilometer, juga meminta perusahaan mempekerjakan lagi driver GrabBike yang diputus kemitraannya karena aksi one day no bit atau tidak beroperasi pada tanggal 16 Desember 2016. (ANTARA /Reno Esnir)