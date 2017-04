Pokemon GO akan jadi game multiplayer

id

pokemon, pokemon go

Jakarta (ANTARA News) - Pokemon GO, menurut Niantic, hingga kini masih dimainkan oleh 65 juta pemain di seluruh dunia setiap bulan.Kepopuleran game ini membuatnya dinobatkan sebagai game terbaik di beberapa negara, seperti Best Mobile and Handheld Game di British Academy of Film, Television and Arts Game Awards, Mobile Game of the Year dari IGN dan Best Game 2017 dari BBC Radio.Saat mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diraih, Niantic juga mengumumkan rencana mereka untuk membuat multiplayer di Pokemon GO.Multiplayer co-op akan tesedia di game tersebut dalam waktu dekat.Selain itu, pemain juga akan akan merasakan sejumlah pengalaman baru di Pokemon GO yang sedang berada di musim semi ini.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Ida Nurcahyani