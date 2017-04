Paul McCartney akan konser keliling AS

id

New York (ANTARA News) - Paul McCartney, Selasa (25/4) waktu setempat, mengumumkan konser barunya di seluruh Amerika Serikat (AS).Tanggal untuk konser mantan The Beatles itu diumumkan dengan di luar Madison Square Garden.Meskipun sebentar lagi akan berusia 75 tahun pada Juni nanti, McCartney tidak menunjukkan adanya tanda-tanda menurunkan performanya.Bintang legendaris rock itu akan tampil di empat arena utama di area New York pada September, termasuk konser pertamanya di Madison Square Garden di Midtown Manhattan yang selalu digelar sejak tahun 2005.Dia juga akan tampil di Barclays Center di Brooklyn, Prudential Center di Newark, New Jersey, dan Nassau Coliseum di Long Island.Dia mengumumkan 14 konser secara total yang dimulai di Miami pada 5 Juli, di tahap terbaru tur "One on One yang telah dia mulai setahun lalu.McCartney bermain di Tokyo pekan ini dan tampil di hadapan 150.000 orang selama dua akhir pekan pada Oktober di Desert Trip, festival rock baru bagi para orang tua di California.Ia baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang membuat album baru dengan produser Greg Kurstin, demikian AFP.(Baca juga: Paul McCartney garap album baru gandeng produser Adele

