Masyarakat Inggris di Bristol antusias belajar gamelan

Bristol (ANTARA News) - Masyarakat Inggris di Bristol antusias ikut belajar gamelan bimbingan Keith Ripley dari Kelompok Gamelan Bristol dalam acara festival budaya dan kuliner "Wonderful Indonesia," di Trinity Centre, Bristol, Sabtu."Gamelan its very easy to play, I can play, so you can play," ujar Keith yang mengajak pengunjung acara festival budaya dan kuliner ketiga bertema "Wonderful Indonesia: Top 10 Tourists Destinations" yang diselenggarakan oleh Bristol Indonesia Society (BIS), PPI Bristol dan Diaspora Indonesia.Ketua organisasi Bristol Indonesian Society, Netty Sri Rejeki kepada Antara London, Minggu, mengatakan minat masyarakat di Bristol untuk belajar gamelan sangat besar dan ini terbukti grup gamelan di Bristol berkembang.Festival budaya dan kuliner Indonesia dibuka Dubes RI untuk Inggris Raya DR Rizal Sukma.Dia menghargai usaha panitia mempromosikan pariwisata Indonesia yang saat ini gencar melancarkan 10 tujuan wisata yaitu Jakarta, Yogyakarta & Solo &Semarang, Lombok, Bali & Nusa Tenggara, Bandung, Banyuwagi, Riau, Makasar, Medan & lake Toba dan Bunaken, Wakatobi & Raja ampat.Festival budaya Indonesia dan kuliner juga dihadiri Presiden Indonesia Diaspora Network Ebet Litaay dan dimeriahkan dengan peragaan busana lurik dari Astrid Ediati and Britha Boutique Jakarta, penampilan band Berisik dan band PPI Wales serta Band Dadili dari warga Timor Timur yang ada di Bristol serta Tari Batak dan Tari Sajojo.Promosi kuliner yang menjajakan berbagai jajanan seperti Nasi Padang lengkap dengan rendang dari Warung Teh Ina habis sebelum jam tiga siang, gado-gado uleg dari Enggis Kitchen dengan cobek batu menarik perhatian pengunjung.Selain itu, ditampilkan pameran foto berbagai obyek wisata Indonesia dan Toko Gordon yang menjual berbagai bahan makanan dari Indonesia seperti bumbu instan, indomie, kecap, sambal balacan, kerupuk dan sirup sarangsari yang siap menyambut Ramadhan.(T.H-ZG/E008)

