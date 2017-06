Song Joong-ki buka mulut soal rumor pacaran dengan Song Hye-gyo

Seoul (ANTARA News) - Aktor Song Joong-ki menepis rumor yang mengatakan dia berpacaran dengan aktris Song Hye-gyo, lawan mainnya di drama populer "Descendants of the Sun" setelah ada kabar bahwa keduanya liburan bersama di Bali."Song Joong-ki liburan ke Bali bersama teman-temannya sebelum mulai mempromosikan film barunya 'Battleship Island'," kata Blossom Entertainment seperti dilansir Yonhap.Sementara itu, agensi manajemen Song Hye-gyo membenarkan sang aktris baru-baru ini pergi ke Bali, namun menambahkan keduanya sama sekali tidak berjumpa di sana."Dia ke Bali untuk rapat sebuah proyek. Kami bisa memastikan dia tidak bertemu dengan Song Joong-ki," kata perusahaan itu.Duo itu berakting jadi pasangan tentara dan dokter dalam drama yang berlatar belakang peperangan di negara fiktif bernama Uruk.Rumor keduanya berkencan pertama kali merebak tahun lalu ketika seorang wargenet anonim mengklaim melihat aktor dan aktris itu belanja dan makan malam bersama di New York.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Heppy Ratna