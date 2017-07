Makarova dan Vesnina menjuarai kategori ganda putri Wimbledon

London (ANTARA News) - Pasangan Rusia Ekaterina Makarova dan Elena Vesnina memenangi gelar ganda putri Wimbledon untuk pertama kalinya pada Sabtu, berkat kemenangan 6-0, 6-0 atas pasangan Hao Ching Han asal Taiwan dan Monica Niculescu asal Romania.Unggulan kedua asal Rusia itu kini telah memenangi tiga ajang Grand Slam dalam kategori ganda, menyusul kesuksesan mereka di Prancis Terbuka pada 2013 dan AS Terbuka setahun sebelumnya, sebut Reuters.Pertandingan final berlangsung selama 54 menit dan pasangan Rusia itu, yang merupakan runner up di All England Club pada 2015, hanya harus menyelamatkan dua break point sepanjang pertandingan saat melawan pasangan yang baru pertama kali mereka hadapi pada musim ini.Duet unggulan teratas yakni Bethanie Mattek-Sands asal AS dan Lucie Safarova asal AS harus mengundurkan diri sebelum putaran kedua, setelah Mattek-Sands menderita cedera pada pertandingan-pertandingan kategori tunggal.(H-RF/S027)

Editor: Unggul Tri Ratomo