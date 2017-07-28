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Jumat, 28 Juli 2017

Hasil pertandingan kualifikasi Liga Europa

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Hasil pertandingan kualifikasi Liga Europa
Manchester United merayakan juara Liga Europa 2017. (https://twitter.com/ManUtd/media)
Berne (ANTARA News) - Hasil-hasil pertandingan putaran ketiga kualifikasi Liga Europa pada Kamis:


Kualifikasi putaran ketiga

Kamis, 27 Juli, leg pertama

Austria Vienna (Austria) - AEL Limassol (Siprus) 0-0 (babak pertama: 0-0)

Everton (Inggris) - Ruzomberok (Slovakia) 1-0 (babak pertama: 0-0)

Freiburg (Jerman) - Domzale (Slovenia) 1-0 (babak pertama: 1-0)

Aberdeen (Skotlandia) - Apollon Limassol (Siprus) 2-1 (babak pertama: 1-0)

Dinamo Zagreb (Kroasia) - Odd Grenland (Norwegia) 2-1 (babak pertama: 2-1)

Olympique Marseille (Prancis) - Oostende (Belgia) 4-2 (babak pertama: 2-1)

Gent (Belgia) - SCR Altach (Austria) 1-1 (babak pertama: 0-1)

Red Star Belgrade (Serbia) - Sparta Prague (Republik Ceko) 2-0 (babak pertama: 1-0)

Girondins Bordeaux (Prancis) - Videoton FC (Hungaria) 2-1 (babak pertama: 2-1)

Panathinaikos (Yunani) - FK Qabala (Azerbaijan) 1-0 (babak pertama: 1-0)

Arka Gdynia (Polandia) - Midtjylland (Denmark) 3-2 (babak pertama: 2-2)

Brondby (Denmark) - Hajduk Split (Kroasia) 0-0 (babak pertama: 0-0)

Universitatea Craiova (Romania) - AC Milan (Italia) 0-1 (babak pertama: 0-1)

Bnei Yehuda (Israel) - Zenit St Petersburg (Rusia) 0-2 (babak pertama: 0-0)

Botev Plovdiv (Bulgaria) - Maritimo (Portugal) 0-0 (babak pertama: 0-0)

Dinamo Bucharest (Romania) - Athletic Club (Spanyol) 1-1 (babak pertama: 0-1)

FC Astra (Romania) - FC Oleksandriya (Ukraina) 0-0 (babak pertama: 0-0)

AEK Larnaca (Siprus) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-0 (babak pertama: 1-0)

AIK Stockholm (Swedia) - Braga (Portugal) 1-1 (babak pertama: 1-1)

FC Krasnodar (Rusia) - Lyngby (Denmark) 2-1 (babak pertama: 0-0)

Utrecht (Belanda) - Lech Poznan (Polandia) 0-0 (babak pertama: 0-0)

Ostersunds FK (Swedia) - CS Fola Esch (Luxemburg) 1-0 (babak pertama: 0-0)

PSV Eindhoven (Belanda) - Osijek (Kroasia) 0-1 (babak pertama: 0-0)

Sturm Graz (Austria) - Fenerbahce (Turki) 1-2 (babak pertama: 1-2)

Suduva Marijampole (Lithuania) - Sion (Swiss) 3-0 (babak pertama: 2-0)

Maccabi Tel Aviv (Israel) - Panionios (Yunani) 1-0 (babak pertama: 0-0)

Olimpik Donetsk (Ukraina) - PAOK Salonika (Yunani) 1-1 (babak pertama: 0-0)

Trakai (Lithuania) - KF Shkendija (Macedonia) 2-1 (babak pertama: 1-1)

Mlada Boleslav (Republik Ceko) - Skenderbeu (Albania) 2-1 (babak pertama: 1-0)

Editor: AA Ariwibowo

COPYRIGHT © ANTARA 2017

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