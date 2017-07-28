Hasil pertandingan kualifikasi Liga Europa

Kualifikasi putaran ketiga
Kamis, 27 Juli, leg pertama
Austria Vienna (Austria) - AEL Limassol (Siprus) 0-0 (babak pertama: 0-0)
Everton (Inggris) - Ruzomberok (Slovakia) 1-0 (babak pertama: 0-0)
Freiburg (Jerman) - Domzale (Slovenia) 1-0 (babak pertama: 1-0)
Aberdeen (Skotlandia) - Apollon Limassol (Siprus) 2-1 (babak pertama: 1-0)
Dinamo Zagreb (Kroasia) - Odd Grenland (Norwegia) 2-1 (babak pertama: 2-1)
Olympique Marseille (Prancis) - Oostende (Belgia) 4-2 (babak pertama: 2-1)
Gent (Belgia) - SCR Altach (Austria) 1-1 (babak pertama: 0-1)
Red Star Belgrade (Serbia) - Sparta Prague (Republik Ceko) 2-0 (babak pertama: 1-0)
Girondins Bordeaux (Prancis) - Videoton FC (Hungaria) 2-1 (babak pertama: 2-1)
Panathinaikos (Yunani) - FK Qabala (Azerbaijan) 1-0 (babak pertama: 1-0)
Arka Gdynia (Polandia) - Midtjylland (Denmark) 3-2 (babak pertama: 2-2)
Brondby (Denmark) - Hajduk Split (Kroasia) 0-0 (babak pertama: 0-0)
Universitatea Craiova (Romania) - AC Milan (Italia) 0-1 (babak pertama: 0-1)
Bnei Yehuda (Israel) - Zenit St Petersburg (Rusia) 0-2 (babak pertama: 0-0)
Botev Plovdiv (Bulgaria) - Maritimo (Portugal) 0-0 (babak pertama: 0-0)
Dinamo Bucharest (Romania) - Athletic Club (Spanyol) 1-1 (babak pertama: 0-1)
FC Astra (Romania) - FC Oleksandriya (Ukraina) 0-0 (babak pertama: 0-0)
AEK Larnaca (Siprus) - Dinamo Minsk (Belarus) 2-0 (babak pertama: 1-0)
AIK Stockholm (Swedia) - Braga (Portugal) 1-1 (babak pertama: 1-1)
FC Krasnodar (Rusia) - Lyngby (Denmark) 2-1 (babak pertama: 0-0)
Utrecht (Belanda) - Lech Poznan (Polandia) 0-0 (babak pertama: 0-0)
Ostersunds FK (Swedia) - CS Fola Esch (Luxemburg) 1-0 (babak pertama: 0-0)
PSV Eindhoven (Belanda) - Osijek (Kroasia) 0-1 (babak pertama: 0-0)
Sturm Graz (Austria) - Fenerbahce (Turki) 1-2 (babak pertama: 1-2)
Suduva Marijampole (Lithuania) - Sion (Swiss) 3-0 (babak pertama: 2-0)
Maccabi Tel Aviv (Israel) - Panionios (Yunani) 1-0 (babak pertama: 0-0)
Olimpik Donetsk (Ukraina) - PAOK Salonika (Yunani) 1-1 (babak pertama: 0-0)
Trakai (Lithuania) - KF Shkendija (Macedonia) 2-1 (babak pertama: 1-1)
Mlada Boleslav (Republik Ceko) - Skenderbeu (Albania) 2-1 (babak pertama: 1-0)
Editor: AA Ariwibowo
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