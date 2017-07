Wiranto: semua negara G20 perangi terorisme

Manado (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Amerika akan turut membantu memerangi terorisme di Indonesia."Semua negara terlibat dalam memerangi terorisme termasuk Amerika," kata Wiranto disela Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF CBT) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Minggu.Wiranto mengatakan pada pertemuan G20 belum lama ini semua negara yang tergabung menyatakan diri melawan terorisme, dan Amerika didalamnya."Sehingga, kita yakin semua negara akan bekerja sama melawan terorisme khususnya di Kawasan Asia Tenggara," katanya.Menkopolhukam mengatakan bahwa Presuden Joko Widodo dalam pertemuan G20 menyaksikan Amerika telah berkomitmen dalan penanggulangan terorisme.Pemerintah berharap Indonesia dengan Amerika Serikat bisa bekerja sama dalam hal penanggulangan terorisme.Salah satu bentuk kerjasamanya melalui pertukaran informasi intelijen, penghentian aliran dana, pemberdayaan masyarakat moderat, dan penyebaran kontra narasi.Pertemuan pertama Sub Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF CBT) di Kota Manado diikuti oleh enam negara yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunai Darusalam, Australia dan Selandia Baru.Dan pertemuan kedua, enam negara tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2018.

