BMKG perkirakan Lampung hujan ringan

Bandarlampung (ANTARA News) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan prakiraan cuaca di Lampung hujan ringan pada Minggu hingga Senin (31/7) pagi dan tidak ada prakiraan kondisi cuaca buruk.Menurut petugas Forecaster on Duty Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung, di Branti, Minggu, apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan akan diperbaharui dan diinformasikan melalui Whatsapp Group (0816404333) dan media sosial Facebook (Infocuaca BMKG Lampung) atau bisa diakses langsung via website: www.stametlampung.com,Prakiraan cuaca umum Provinsi Lampung berlaku 30 Juli pukul 07.00 WIB hingga 31 Juli 2017 pukul 07.00 WIB, angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan antara 5-15 knot (9-28 km/jam). Jarak pandang berkisar antara 5-10 km.Suhu udara secara umum berkisar antara 23-33 derajat Celsius, kecuali Lampung bagian barat (Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 18-30 derajat Celsius.Kelembaban udara secara umum berkisar antara 54-94 persen, kecuali Lampung bagian barat (Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 67-98 persen.Secara umum wilayah Lampung pagi hari diprakirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.Siang hari diprakirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mesuji, Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tanggamus, Pringsewu, dan Pesawaran.Malam hari diprakirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Lampung Selatan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.Dini hari diprakirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Tanggamus.

