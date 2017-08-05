Marquez tercepat pada latihan bebas ketiga GP Brno

Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 55,370 detik saat menaklukkan Sirkuit Brno dengan suhu udara 25 derajat Celcius dengan kelembaban udara 46 persen.
Pada latihan bebas ketiga ini, Marquez memperbaiki penampilannya setelah berada di posisi kedua dan ke-10 pada latihan bebas pertama dan kedua.
Marquez mengungguli rekan satu timnya, Dani Pedrosa, yang menjadi pebalap tercepat kedua dengan selisih waktu 0,171 detik. Adapun Valentino Rossi berada di posisi ketiga dan Vinales di posisi keempat.
Sesi kualifikasi untuk balap MotoGP Brno akan digelar pada Sabtu malam dan balapan seri ke-10 akan dimulai pada Minggu.
Saat ini Marc Marquez berada di pucuk tabel klasemen MotoGP dengan perolehan 129 poin, unggul lima angka dari Maveric Vinales di posisi kedua dan enam poin dari pebalap Ducati, Andrea Dovisiozo, di peringkat tiga, demikian MotoGP.
Hasil latihan bebas ketiga GP Brno:
|Pos
|Pebalap
|Tim
|Waktu
|Selisih
|1
|Marc MARQUEZ
|Repsol Honda Team
|1'55.370
|2
|Dani PEDROSA
|Repsol Honda Team
|1'55.541
|0.171 / 0.171
|3
|Valentino ROSSI
|Movistar Yamaha
|1'55.758
|0.388 / 0.217
|4
|Maverick VIÑALES
|Movistar Yamaha
|1'55.773
|0.403 / 0.015
|5
|Andrea DOVIZIOSO
|Ducati Team
|1'55.777
|0.407 / 0.004
|6
|Cal CRUTCHLOW
|LCR Honda
|1'55.819
|0.449 / 0.042
|7
|Aleix ESPARGARO
|Aprilia Racing
|1'55.871
|0.501 / 0.052
|8
|Johann ZARCO
|Monster Yamaha Tech 3
|1'55.895
|0.525 / 0.024
|9
|Jorge LORENZO
|Ducati Team
|1'55.969
|0.599 / 0.074
|10
|Loris BAZ
|Reale Avintia Racing
|1'56.177
|0.807 / 0.208
|11
|Jonas FOLGER
|Monster Yamaha Tech 3
|1'56.268
|0.898 / 0.091
|12
|Andrea IANNONE
|Team SUZUKI ECSTAR
|1'56.280
|0.910 / 0.012
|13
|Hector BARBERA
|Reale Avintia Racing
|1'56.320
|0.950 / 0.040
|14
|Pol ESPARGARO
|Red Bull KTM
|1'56.350
|0.980 / 0.030
|15
|Alvaro BAUTISTA
|Pull&Bear Aspar Team
|1'56.667
|1.297 / 0.317
|16
|Danilo PETRUCCI
|OCTO Pramac Racing
|1'56.686
|1.316 / 0.019
|17
|Alex RINS
|Team SUZUKI ECSTAR
|1'56.766
|1.396 / 0.080
|18
|Jack MILLER
|EG 0,0 Marc VDS
|1'56.835
|1.465 / 0.069
|19
|Scott REDDING
|OCTO Pramac Racing
|1'57.001
|1.631 / 0.166
|20
|Karel ABRAHAM
|Pull&Bear Aspar Team
|1'57.156
|1.786 / 0.155
Penerjemah: Alviansyah Pasaribu
Editor: Fitri Supratiwi
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