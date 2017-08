Kemarin, doa unik untuk Jokowi hingga pilot Esther terbangkan N219

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo secara personal di depan jutaan publik didoakan lebih gemuk dan sehat oleh anggota DPR dari PKS Tifatul Sembiring yang membacakan doa penutup Sidang Tahunan MPR, pilot Ester bangga menerbangkan pesawat N219, update dari Novel Baswedan yang menurutnya KPK miliki banyak saksi kunci KTP-e, perkembangan program pusat inovasi Apple, hingga Indonesia meraih dua emas pertama SEA Games 2017, menjadi berita kemarin yang layak baca.Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didoakan supaya lebih gemuk dan selalu sehat agar dapat istikamah menjalankan tugas sebagai Kepala Negara."Beri petunjuklah Presiden RI Bapak Joko Widodo, gemukkanlah badan beliau ya Allah karena beliau semakin kurus padahal tekad beliau dalam membangun bangsa dan negara ini tetap membaja," kata anggota Komisi III DPR RI Tifatul Sembiring saat membacakan doa penutup Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.Lebih lengkap, baca beritanya di sini. Baca juga: Ketika Jokowi-JK bertukar "busana" Bandung (ANTARA News) - Pilot Kapten Esther Gayatri Saleh mengaku bangga karena bisa menerbangkan untuk yang pertama kalinya Purwarupa Pertama Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara Bandung, Rabu."Puji Tuhan semunya lancar yang pasti kita harus berbangga bahwa pesawat ini semuanya buatan anak bangsa," kata Pilot Esther Gayatri Saleh usai mendaratnya Pesawat N219 di salah satu hanggar PT DI.Baca berita selengkapnya di sini. Singapura (ANTARA News) - Penyidik KPK Novel Baswedan menegaskan KPK memiliki banyak saksi kunci untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik (KTP-e) meski salah satu saksi yaitu Direktur Biomorf Lone LLC Johannes Marliem telah meninggal dunia."Tentunya kalau saya mau bicara saksi kunci, saksi kuncinya juga banyak, tidak cuma satu. Ini yang harus jadi perhatian kita semua, dan kalau salah satu saksi KTP-e meninggal tentu tidak terlalu berpengaruh terhadap pembuktian perkara tersebut," kata Novel kepada Antara di Singapura, Selasa (15/8).Selengkapnya di sini. Tangerang (ANTARA News) - Perusahaan teknologi Apple berkomitmen akan membangun pusat riset dan pengembangan, disebut juga pusat inovasi, di kawasan Bumi Serpong Damai.“Mereka akan buat pusat inovasi yang akan jadi cikal bakal startup dan aplikasi untuk keperluan pengembangan inovasi ponsel dalam negeri,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Trasnportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan, saat mengunjungi Universitas Bina Nusantara kampus Alam Sutera, untuk melihat perkembangan program pusat inovasi Apple, Rabu sore.Berita lengkapnya di sini. Jakarta (ANTARA News) - Indonesia berhasil meraih dua medali emas SEA Games ke-29/2017 di Kualalumpur, Malaysia, melalui cabang olahraga panahan nomor compund individu putri dan compound individu putra yang dipersembahkan pemanah Prima Wisnu serta Sri Ranti.Dua medali emas yang dipersembahkan atlet panahan Indonesia pada Rabu itu merupakan medali emas pertama bagi kontingen Merah-Putih di ajang SEA Games 2017 ini, yang acara pembukaannya baru diadakan Sabtu (19/8).Baca berita selengkapnya di sini.

