Venus Williams pimpin AS meretas sukses AS Terbuka

New York (ANTARA News) - Serena Williams absen pada AS Terbuka tahun ini karena tengah menantikan kelahiran anak pertamanya, dan ini memberi jalan kepada kakaknya, Venus Williams, untuk menjuarai lagi Flushing Meadows.Langkah juara Venus itu sudah diretas dengan menggusur petenis Slowakia Viktoria Kuzmova 6-3 3-6 6-2 pada babak pertama turnamen Grand Slam ini.Petenis berusia 37 tahun yang terakhir kali juara di New York pada 2002 itu sedang dalam kepercayaan tinggi setelah menembus final Australia Terbuka dan Wimbledon tahun ini.Sukses dia diikuti Sloane Stephens yang tampil mengesankan setelah lama dililit cedera dengan mengalahkan wakil Italia Roberta Vinci, runner-up dua tahun lalu, 7-5 6-1.Pada bagian putra, 14 tahun sejak Andy Roddick menjuarai turnamen ini pada 2003, dan absennya nama-nama besar seperti Andy Murray, Novak Djokovic dan Stan Wawrinka tahun ini, membuka kesempatan untuk John Isner yang unggulan kesepuluh dan Sam Querrey, untuk membawa AS ke kejayaan.Kedua petenis putra itu melewati babak pertama AS Terbuka dengan meyakinkan. Isner menang 6-1 6-3 4-6 6-3 atas perenis Prancis Pierre-Hugues Herbert, sedangkan Querrey menaklukkan petenis Prancis lainnya Gilles Simon dengan 6-4 6-3 6-4.Jared Donaldson dan Steve Johnson juga melenggang ke babak kedua, sebaliknya unggulan 13 Jack Sock dijegal 6-2 7-6(12) 1-6 5-7 6-4 oleh petenis Australia Jordan Thompson, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik