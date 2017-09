Final AS Terbuka, mengenal Madison Keys dan Sloane Stephens

New York (ANTARA News) - Final tunggal putri AS Terbuka akan digelar Sabtu waktu AS atau Minggu dini hari WIB nanti dengan mempertemukan Madison Keys dan Sloane Stephens yang sama-sama berasal dari Amerika Serikat.Berikut fakta singkat kedua finalis seperti dikutip Reuters:Unggulan ke-15 ini memiliki senjata pamungkas berupayang sangat dahsyat. Dia hanya kehilangan tiga game saat menaklukkan rekan senegaranya yang lain CoCo Vandeweghe pada partai semifinal.Petenis berusia 22 tahun yang absen pada dua bulan pertama musim ini gara-gara cedera pergelangan tangan, tengah menanjak pada saat yang tepat setelah menjadi kampiun pada turnamen Stanford bulan lalu.Petenis non unggulan berusia 24 tahun ini kembali bertenis setelah lama dibekap cedera kaki. Dia melanjutkan kebangkitannya yang mengesankan pada AS Terbuka ini setelah mencapai semifinal turnamen di Toronto dan Cincinnati bulan lalu.Petenis ini adalah pembunuh raksasa karena menumbangkan juara AS Terbuka dua kali Venus Williams demi mencapai final Grand Slam pertamanya ini.

Editor: Jafar M Sidik