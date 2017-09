Apple luncurkan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus

Jakarta (ANTARA News) - Raksasa produsen teknologi Apple resmi meluncurkan generasi terbaru dari ponsel pintarnya, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Dua seri terbaru iPhone ini menjadi incaran penggemar berat mereka."Apple selalu yakin bahwa memiliki dampak pada manusia. Tidak ada perangkat yang dapat mempengaruhidunia, selain iPhone," kata CEO Apple, Tim Cook, dalam siaran langsung dari Steve Jobs Theater di Apple Campus, Cupertino, California, Selasa pagi waktu setempat, atau Rabu dini hari WIB."iPhone pertama memperkenalkan orang untuk berinteraksi dengantidak lagi lewat tombol, tetapi melalui," sambung dia.Selanjutnya, Cook mengingatkan kembali tentang inovasi-inovasi yang telah dilakukan Apple lewat iPhone, yaitu retina display, iMessage dan FaceTime, Siri,Touch ID dan kamera ganda."Selama satu dekade kami mendorong inovasi dengan invoasi lainnya," ujar Cook.iPhone 8 dan iPhone 8 Plus hadir dengan desain kaca di bagian depan dan belakang yang dikemas dalam aerospace-grade aluminium dengan tiga pilihan warna yaitu silver, space grey dan new gold finished.Sudah dibekali teknologi anti air dan debu, iPhone 8 mengusung layar 4,7 inci, sedangkan iPhone 8 Plus memiliki lyar 5,5 inci. Keduanya sudah dilengkapi dengan Quad-LED True Tone Display, 3D Touch, stereo speaker yang disebut 25 persen lebih nyaring dari iPhone 7.Dari segi dapur pacu, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus dipersenjatai chipset terbaru Apple, A11 Bionic, dengan enam inti CPU yang dikatakan akan membawa peningkatan performa 25 persen lebih cepat dari A10.Tidak hanya itu, Senior Vice President Worldwide Marketing Apple Philip W. Schiller menjelaskan chipset tersebut membawa GPU yang 30 persen lebih cepat dari A10, "untuk pengalaman game 3D yang lebih baik," ujar Philip.Chipset tersebut juga memiliki ISP (Image Signal Prosesor) yang penting untuk fotografi agar menghasilkan gambar lebih detail diantaranya dengan low-light autofocus yang lebih cepat.Untuk kamera, iPhone 8 dibekali kamera belakang 12MP, sementara iPhone 8 Plus dibekali kamera belakang ganda masing-masing 12MP. Tidak hanya untuk mengambil gambar, kamera tersebut juga dapat digunakan untuk merekam momen dengan resolusi 4k 60fps atau merekam video slow motion beresolusi 1080p 240fps.Menariknya, kamera belakang kedua perangkat tersebut disesuaikan untuk Augmented Reality (AR) di mana Apple bekerja sama dengan Directive Games untuk menghadirkan game dengan realitas bertambah.Satu lagi yang baru, Apple kini menghadirkan wireless charging untuk iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. "Berkat desain kaca di bagian belakang, kini Anda dapat mengisi ulang tanpa kabel," kata Philip.iPhone 8 hadir dengan varian 32GB, 128GB dan 256GB yang ditawarkan dengan harga mulai dari 699 dolar AS (sekitar Rp9,2 juta), sementara iPhone 8 Plus hadir dengan varian 64GB dan 256GB yang dibandrol mulai dari 799 dolar AS (sekitar Rp10,5 juta).Kedua perangkat itu dapat mulai dipesan pada 15 September dan akan tersedia pada 22 September.

Editor: Ade Marboen