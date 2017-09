Samsung buat tablet untuk anak edisi film Lego Ninjago

Jakarta (ANTARA News) - Film "Lego Ninjago" akan dirilis dalam waktu dekat. Dan, Samsung telah membuat tablet untuk mempromosikan film tersebut.Kata "membuat" mungkin terlalu berat. Pasalnya, tablet tersebut menjalankan Android 4.4 KitKat (versi Android terlaris pada 2013) dan tampaknya merupakan tablet model Galaxy Tab 3 Lite 7.0 VE (model 2015) yang dikemas dalam case yang menarik untuk anak-anak.Dilansir dari GSM Arena, perangkat yang dinamai Galaxy Kids Tablet 7.0 The Lego Ninjago Movie Edition itu hadir dengan case tebal di mana terdapat lego ninja 3D di bagian belakang yang bisa dimainkan dan ditukar dengan lego yang lainnya.Tidak hanya itu, tablet tersebut hadir dengan berbagai konten permainan dan edukasi dari DreamWorks Animation, Sesame Street dan the National Geographic, serta tiga bulan gratis berlangganan Samsung Kids.Dalam laman Samsung AS, diketahui bahwa tablet ramah anak tersebut dibandrol 149,99 dolar AS atau sekitar Rp2 juta.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Fitri Supratiwi