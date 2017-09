Nelayan Baron tangkap ikan satu kwintal/hari

Gunung Kidul (ANTARA News) - Nelayan di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu menangkap ikan sebanyak satu kwintal per hari, sehingga mampu menutup biaya operasional.Seorang nelayan Sumadi di Gunung Kidul, Kamis mengatakan sekali melaut, nelayan rata-rata mendapatkan ikan 50 kilogram hingga satu kwintal per kapal dalam sehari dalam beberapa minggu terakhir."Ikannya bermacam-macam, mulai dari lisong hingga layur. Paling banyak layur," kata Sumadi.Sumadi mengatakan musim kemarau memang biasanya berbagai jenis ikan mudah didapatkan. Arus dingin terjadi di sekitar perairan laut. Panen raya ikan ini diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir Desember 2017 dan awal Januari 2018."Biasanya ikan minggir, dan mudah ditangkap. Tadi berangkat 07.00 WIB, pulang 15.00 WIB hasilnya banyak, sebagian besar layur," katanya.Ikan dijual bervariasi dari harga Rp7 ribu hingga Rp15 ribu per kilogram. Sebagian besar pembeli memilih langsung membeli ketika kapal nelayan berlabuh."Setelah beberapa bulan paceklik, kita panen ikan," katanya.Seorang pembeli warga Budegan, Wonosari, Anjar mengaku datang ke Pantai Baron untuk membeli ikan layur."Lumayan di sini tadi beli Rp50 ribu bisa mendapatkan lebih dari 3 kg," katanya.

Editor: Ruslan Burhani