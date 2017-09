Jakarta hari ini, Paripurna DPR bahas Pansus KPK hingga Forum Infrastruktur Jakarta

Jakarta (ANTARA News) - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin kemarin memutuskan bahwa salah satu agenda pada Rapat Paripurna DPR hari ini adalah mendengarkan laporan kerja Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK.Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menurut rencana akan menerima perwakilan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk membahas pelaksanaan pembangunan Konstruksi Utama Kereta Cepat. Ia juga akan menerima Pengurus Yayasan Maqom Keramat Syech Sayyid Mbah Priuk terkait penyelesaian sertifikasi dan Pergub tentang Cagar Budaya.Pada Selasa malam, Gubernur DKI akan menemui relawan Alzheimer dalam rangka peringatan Bulan Alzheimer Dunia 2017.Pada Selasa pagi juga akan digelar diskusi Forum Infrastruktur Jakarta dan Jakarta Research Public Policy (JRPP) yang membahas membangun infrastruktur berkeadilan, revitalisasipangan dalam menyediakan stabilitas harga sembako, serta pariwisata di Jakarta.Acara yang digelar di Auditorium Universitas Al‚ÄďAzhar Indonesia, Jakarta Selatan, menurut rencana akan dihadiri Sandiaga Salahuddin Uno dan sejumlah pakar di bidang infrastruktur.Sedangkan pada Selasa siang, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), akan digelar seminar The Global Mobile Internet Conference (GMIC) dengan tema New Frontiers of Intelligence yang mengarahkan perhatian masyarakat kepada ragam inovasi guna mendorong sinergi di Asia Tenggara, serta sebagai titik temu bagi para ahli di bidang teknologi.

Editor: Tasrief Tarmizi