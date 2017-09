Woods akui kemungkinan tidak lagi ikuti kejuaraan

Dokumentasi Pegolf asal AS Tiger Woods melakukan pukulan saat acara promosi jelang turnamen golf Turkish Airlane Open, di Jembatan Bosphores yang menghubungkan sisi Eropa dan Asia, di Istanbul, Selasa (5/11/2013). Woods berada di Turki untuk mengikuti turnamen tersebut, yang akan berlangsung di Antalya, selatan Turki, 7-10 November. (REUTERS/Murad Sezer)

Jersey City, New Jersey (ANTARA News) - Tiger Woods mengaku pada Rabu waktu setempat, bahwa dirinya kemungkinan besar tidak akan ikut kejuaraan golf lagi, seperti apa yang pernah dia isyaratkan beberapa waktu sebelumnya.Mantan pegolf nomor satu dunia asal AS yang terakhir kali meraih gelar kejuaraan utama pada 2008 selama keseluruhan dia mengemas 14 gelar kejuaraan utama dan selama dua tahun terakhir pegolf berusia 41 tahun itu hanya ikut di enam kejuaraan ketika dia mencoba untuk pulih dari hasil operasi punggung dia, lapor Reuters."Ya, tentu, saya tidak tahu apa masa depan saya masih ada," kata Tiger Woods ketika ditanya apakah dirinya masih akan ikut kejuraan lagi."Saya tidak tahu 100 persen (tentang kesehatan) setelah menjalani operasi kedelapan, tapi saya akan mencoba untuk bisa mendekati prosentase itu," katanya."Setiap orang di sini yang telah berusia 40an, apakah pernah merasakan seperti mereka saat usia 20 an? Serius, saya katakan saya bisa memukul bola sejauh 60 yard," tambahnya.(Uu.A020/D011)

