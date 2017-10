Nadal atasi Pouille untuk melaju di China Terbuka

Beijing (ANTARA News) - Rafa Nadal sempat terancam tersingkir pada putaran pertama China Terbuka, Selasa, ketika ia harus bermain tiga set melawan petenis Prancis Lucas Pouille sebelum mengamankan kemenangan 4-6, 7-6(6), 7-5.Petenis peringkat satu dunia itu, yang pernah dikalahkan Pouille pada pertemuan terakhir mereka di AS Terbuka 2016, kalah pada set pertama sebelum menyelamatkan dua match point pada tiebreak set kedua yang ia menangi untuk mengubah irama pertandingan.Nadal memerlukan semua pengalamannya untuk menahan gempuran Pouille pada set penentuan, dan pertandingan sempat terlihat akan kembali dilanjutkan dengan tiebreak sebelum ia mematahkan servis Pouille untuk pertama kalinya, untuk kemudian memimpin 6-5.Petenis Spanyol itu menahan rasa tegangnya untuk menutup pertandingan dengan meyakinkan setelah bertarung selama dua jam 31 menit, dan selanjutnya akan berhadapan dengan petenis Rusia Karen Khachanov, yang menang 6-4, 6-2 atas petenis wildcard asal China Wu Di."(Pouille) bermain baik. Sangat agresif, ia melakukan servis dengan baik," kata Nadal. "Bagi saya, awalnya ini sedikit lebih sulit. Kemudian saya mulai bermain lebih baik. Namun tetap saja saya tidak mengendalikan permainan untuk sebagian besar jalannya laga.""Saya ingat pertandingan melawan dia di AS Terbuka... Saat itu (kemenangan) datang kepada dia, hari ini kepada saya,"lanjut Nadal seperti dikutip Reuters.Unggulan kedua Alexander Zverev mencatatkan tujuh ace ketika ia mengalahkan petenis Inggris Raya Kyle Edmund dengan skor 6-3, 7-6(3) pada pertandingan terakhir hari itu dan akan bertemu Fabio Fognini asal Italia pada putaran selanjutnya.Juan Martin del Potro melaju ke putaran kedua dengan kemenangan 7-6(4), 6-4 atas petenis Uruguay Pablo Cuevas, dan akan menghadapi unggulan ketiga Grugor Dimitrov, yang menang 6-1, 3-6, 6-3 atas petenis Bosnia Damir Dzumhur.Unggulan kedelapan Nick Kyrgios menaklukkan Nikoloz Basilashvili asal Georgia dengan skor 6-1, 6-2, tempat petenis Australia itu melepaskan 12 ace saat ia menyelesaikan pertandingan dalam waktu kurang dari satu jam.John Isner asal AS, unggulan keenam, juga menang mudah 6-2, 6-3 atas petenis kualifikasi asal Tunisia Malek Jaziri, meski dua kompatriot non unggulannya gagal melaju ke putaran berikutnya.Jared Donaldson berjuang gigih saat melawan unggulan ketujuh asal Ceko Tomas Berdych, namun ia kehabisan tenaga untuk kemudian takluk 3-6, 6-0, 2-6.Jack Sock juga tersingkir dan petenis 25 tahun itu akan kecewa sebab ia gagal mengatasi permainan Andrey Rublev, meski memenangi set pertama melawan petenis Rusia itu, yang kemudian mampu bangkit untuk menang 3-6, 6-1, 6-2 dan selanjutnya akan bertemu Berdych.(Uu.H-RF)

Editor: Fitri Supratiwi