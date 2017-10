Pertamina wakili Indonesia raih penghargaan dunia

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan mewakili perusahaan Indonesia meraih penghargaan World Safety Organization (WSO) untuk kategori WSO Concern Company atau keselamatan bidang kerja.Perhargaan yang pertama kali diterima dari perwakilan Indonesia ini dihadiri oleh Vice President Health Safety Environment Refinery, Mahendrata dalam kongres tahunan WSO yang digelar di Hotel Tuscany Casino, Las Vegas, Amerika Serikat pada 18 September 2017.Mahendra dalam keterangannya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa menjelaskan, ada yang berbeda dalam kongres World Safety Organization (WSO) kali ini, karena untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan nominasi dalam ajang penghargaan organisasi keselamatan dunia tersebut. Hasilnya dua perwakilan Indonesia meraih penghargaan."Di tengah upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja, salah satu unit bisnis Pertamina mendapatkan pengakuan dari kongres WSO. Ini akan menjadi motivasi bagi perusahaan untuk mengimplentasikan prinsip-prinsip keamanan dan keselamatan di setiap lingkup kerja perusahaan," katanya.Kongres tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara di Eropa, Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Kanada. Kongres yang dibuka oleh Director WSO, Mr. Lon S. McDanie ini membahas berbagai isu keselamatan, di antaranya keselamatan bidang transportasi,keselamatan bidang transportasi, keselamatan migas, keselamatan industri kimia, dan keselamatan publik.Perwakilan Indonesia Soehatman Ramli selaku National Office Indonesia mengatakan, Pertamina Refinery Unit (RU) VI Balongan meraih penghargaan bergengsi di WSO karena berbagai prestasi yang selama ini dicapainya untuk kategori perusahaan.Sementara untuk perwakilan Indonesia lainnya, Dr Waluyo Marto Wiyoto menerima penghargaan untuk kategori WSO Citizen Awards."Pertamina RU VI Balongan dinilai berhak memperoleh penghargaan karena berbagai prestasi yang dicapai selama beroperasi, seperti jam kerja aman sudah mencapai 98 juta lebih tanpa kecelakaan, Perusahaan berpredikat Proper Emas, ISRS level 8, dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang sudah diraih," kata Soehatman Ramli.WSO setiap tahun memberikan penghargaan keselamatan untuk berbagai kategori yaitu :1. WSO educational award untuk lembaga pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)2. WSO concerned company untuk perusahaan yang berprestasi dan memiliki komitmen dalam K33. WSO concerned citizen untuk anggota masyarakat yang peduli K34. WSO concerned professional untuk individu profesional K35. WSO concerned organization utk organisasi K36. WSO research and innovation bagi lembaga atau individual yang berhasil dalam riset K37. WSO Environmental and safety professional person of the years.

Editor: Monalisa