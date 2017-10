Hazard selamatkan Chelsea dari kekalahan atas Roma

Jakarta (ANTARA News) - Eden Hazard mencetak gol yang menyelamatkan Chelsea dari kekalahan dengan memaksakan hasil imbang 3-3 atas AS Roma pada pertandingan ketiga fase grup Liga Champions di Stamford Bridge, Kamis dini hari waktu Indonesia.membuang keunggulan 2-0 pada babak pertama lewat gol David Luiz dan Eden Hazard, sebelum Aleksandar Kolarov memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1.Dua gol Edin Dzeko membawa AS Roma berbalik unggul 2-3 pada pertengahan babak kedua. Beruntung bagi The Blues skor menjadi imbang 3-3 berkat gol Hazard pada 15 menit sebelum laga selesai.Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Chelsea di puncak klasemen grup C, unggul dua poin dari Roma yang mengumpulkan lima poin di posisi kedua. Atletico madrid di tempat ketiga setelah imbang 0-0 atas klub Azerbaijan Qarabag.Pada jalannya laga, Chelsea memimpin 1-0 berkat tendangan keras David Luiz yang dilepaskan dari luar kotak penalti pada menit 11, sebelum Eden Hazard mengubah skor menjadi 2-0 menyusul sepakan Morata yang diblokir pemain Roma.Aleksandar Kolarov yang overlap dari sisi kiri berhasil melewati pemain bertahan Chelsea untuk menyarangkan bola ke gawang pada menit 40.Edin Dzeko mencteak gol pada menit 64 untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Bekas penyerang Manchester City itu mencetak gol melalui tendangan voli setelah menerima umpan panjang Federico Fazio.Roma berbalik unggul menjadi 2-3 setelah tendangan bebas Aleksandar Kolarov ditanduk Edin Dzeko menjadi gol pada menit 70.Chelsea akhirnya selamat dari kekalahan saat Eden Hazard mencetak gol dari sundulan meneruskan umpan silang Perdo Rodriguez pada menit 75, demikian UEFA.Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas, David Luiz, Bakayoko, Alonso; Hazard, MorataCadangan : Willy, Rudiger, Pedro, Kenedy, Willian, Batshuayi, ScottAlisson; Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Gonalons, Strootman, Nainggolan; Gerson, Dzeko, PerottiCadangan: Skorupski, Pellegrini, Moreno, De Rossi, Cengiz Under, Florenzi, El Shaarawy

Editor: Ruslan Burhani