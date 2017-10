Conte tidak suka gaya Chelsea bermain saat ditahan Roma 3-3

London (ANTARA News) - Pelatih Chelsea, Antonio Conte, terang-terangan menyatakan tidak menyukai gaya permainan yang diterapkan para pemainnya saat The Blues ditahan AS Roma 3-3 pada pertandingan ketiga Liga Champions di Stamford Bridge, London, Kamis dini hari waktu Indonesia.Pasukan Antonio Conte tak mampu mempertahankan keunggulan 2-0 berkat gol David Luiz dan Eden Hazard karena AS Roma membalikkan kedudukan menjadi 2-3 lewat gol Alexsandar Kolarov dan dua gol Edin Dzeko.Chelsea terhindar dari kekalahan setelah Eden Hazard mencetak gol keduanya untuk memaksakan skor seri 3-3. Kendati demikian, hasil ini terbilang buruk karena Conte belum pernah kebobolan tiga gol di ajang Liga Champions saat berperan sebagai pelatih.Rapuhnya pertahanan Chelsea juga disebabkan absennya gelandang bertahan asal Prancis, N'Golo Kante, yang mengalami cedera."Saya mau jujur, tentu saja saya tidak suka jenis sepak bola yang kami mainkan di banyak bagian pertandingan ini," kata Conte kepada wartawan dilansir Reuters seusai pertandingan."Itu benar jika (kami) bertanggung jawab untuk hal ini," katanya menambahkan.(Baca:"Di satu sisi saya mencoba melindungi tim, agar menjadi lebih solid dengan memindahkan bek ke di lini tengah, Luiz. Di bagian lain, saya pikir kami benar-benar kehilangan pengetahuan dan gaya sepak bola kami. Saya tidak suka ini," kata bekas juru taktik Juventus itu.Hasil ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Chelsea yang gagal memenangkan pertandingan Liga Champions setelah unggul dua gol di Stamford Bridge, setelah mereka imbang 2-2 melawan Juventus pada 2012.Walaupun seri, Chelsea masih berada di puncak klasemen grup dengan tujuh poin, diikuti AS Roma di urutan kedua dan Atletico Madrid di posisi tiga seusai imbang 0-0 atas Qarabag."Di babak pertama kami unggul 2-0, tapi kami tidak bisa mengendalikan permainan," kata Conte."Memang bagus bisa imbang dan saya harus memuji pemain saya karena mereka menunjukkan usaha besar, komitmen besar, jika tidak, kami akan kalah," katanya.Di sisi lain, pelatih Roma Eusebio Di Francesco menyatakan kebahagiaannya setelah menahan imbang Chelsea di London."Saya senang kami bermain dengan karakter terlepas dari skor," katanya. "Itulah yang sangat diapresiasi oleh penggemar kami"(Baca:

Penerjemah: Alviansyah Pasaribu

Editor: Monalisa