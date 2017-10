Wall Street berakhir naik didorong ekspektasi reformasi pajak

New York (ANTARA News) - Bursa saham Wall Street berakhir lebih tinggi pada Jumat (Sabtu pagi WIB), di tengah meningkatnya ekspektasi untuk reformasi perpajakan di Amerika Serikat.Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 165,59 poin atau 0,71 persen menjadi ditutup pada 23.328,63 poin. Indeks S&P 500 naik 13,11 poin atau 0,51 persen menjadi berakhir di 2.575,21 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 23,99 poin atau 0,36 persen menjadi 6.629,05 poin.Senat AS telah menyetujui anggaran empat triliun dolar AS pada Kamis (19/10), mengambil langkah penting menuju tujuan Partai Republik untuk menyampaikan sebuah rencana reformasi pajak tahun ini.Ekspektasi pemotongan pajak perusahaan meningkat baru-baru ini, membuat saham-saham AS mencapai rekor tertinggi, dengan Dow menembus rekor 23.000 untuk pertama kalinya awal pekan ini.Para pedagang juga mengawasi laporan laba emiten pada Jumat (20/10).General Electric (GE) melaporkan laba kuartal ketiga yang disesuaikan sebesar 29 sen per saham, melampaui perkiraan pasar sebesar 49 sen per saham. Perusahaan juga memangkas prospeknya untuk setahun penuh. Saham GE meningkat 1,06 persen menjadi ditutup pada 23,83 dolar AS.Menurut perusahaan konsultan Earnings Scout, musim laporan laba ini telah dimulai dengan baik, sekitar 80 persen perusahaan yang melaporkan melampaui "bottom line", sementara di atas 70 persen telah melampaui perkiraan penjualan.

Editor: AA Ariwibowo