Boeing sepakati kontrak 13,8 miliar dolar AS dengan Singapore Airlines

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (kanan belakang) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong (kiri belakang) menyaksikan penandatanganan kontrak pembelian 39 pesawat dari pabrik Boeing untuk maskapai Singapore Airlines senilai 13,8 miliar dolar AS di Gedung Putih, Washington DC, Senin (23/10/2017). (Reuters)

Washington (ANTARA News) - Pabrik pesawat terbang Amerika Serikat (AS) Boeing Co. menandatangani kesepakatan kontrak bisnis dengan maskapai Singapore Airlines Ltd untuk penjualan 39 pesawat senilai 13,8 miliar dolar AS, Senin (23/10).







Penandatanganan tersebut dilakukan di Gedung Putih, yang disaksikan Presiden AS Donald Trump bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.





Pihak Singapore Airline pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan mekanisme pesanan selama kunjungan Lee Hsien Long ke Negeri Paman Sam, sebagai bagian dari upaya maskapai untuk memodernisasi armada pada dasa warsa berikutnya.





Maskapai penerbangan biasanya menerima potongan harga pada pesanan jet, dan kesepakatan tersebut diperkirakan mendekati nilai 6,5 miliar dolar AS, demikian laporan kantor berita Reuters.

