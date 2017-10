Tim sepeda Korem 044/Garuda Dempo dampingi tour Sabang-Jakarta

Palembang (ANTARA New) - Tim sepeda Korem 044/Garuda Dempo mendampingi peserta Tour de Sabang-Jakarta 3.000K mengelilingi Kota Palembang setelah dilepas Panglima Kodam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI AM Putranto, di pelataran Benteng Kuto Besak, Senin.Pelepasan tim perjalanan Sabang-Jakarta berjarak sekitar 3.000 kilometer itu ditandai dengan pengibaran bendera oleh Putranto.Dia mengatakan, peserta yang ikut dalam Tour de Sabang-Jakarta ini antara lain tentara, polisi, dan dokter.Tour de Sabang-Jakarta ini juga bagian kampanye gerakan masyarakat hidup sehat dan memasyarakatkan olahraga sepeda, ujar dia.Putranto minta, perjalanan tim tidak ada rintangan karena mereka harus sudah tiba di Jakarta sebagai garis finish pada 12 November mendatang.Tour de Sabang-Jakarta itu digelar Kementerian Kesehatan, bekerja sama IndoHCF dan Komunitas Kesehatan Indonesia ini dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke-53.Sementara rute yang dilalui dari Sabang sampai Jakarta 3.000K dibagi menjadi 20 etape yang dikelompokkan menjadi tiga etape yaitu etape A yakni Sabang-Tebing Tinggi, Sumatera Utara (935,7 Km).Etape B Tebing Tinggi-Jambi (1.104,7 KM) dan group etape C Jambi-Jakarta (880,7 KM) dengan total waktu tempuh selama 3-4 Minggu.Sementara etape C saat melintasi Kota Palembang, tim sepeda dari Korem 044/Garuda Dempo turut serta mendampingi para pebalap sepeda Tour de Sabang-Jakarta 3.000K berkeliling ibu kota Provinsi Sumsel itu sebelum melanjutkan ke Lampung dan berakhir di Jakarta.Peserta Tour de Sabang-Jakarta 3000K yang star dari Sabang, Aceh sejak tanggal 15 Oktober 2017 ini berkeliling Kota Palembang melalui Jembatan Ampera dan berkeliling komplek olahraga Jakabaring yang merupakan salah satu ikon Kota Palembang.Usai berkeliling Kota Palembang, para peserta istirahat sejenak di Rumah Sakit Bari Kota Palembang dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju Kota Kayuagung, Sumsel dengan jarak lebih kurang 73 km.

Editor: Ade Marboen