Situasi darurat wabah bebani sistem kesehatan masyarakat AS

Washington (ANTARA) - Sejumlah wabah yang melanda Amerika Serikat membebani sistem kesehatan masyarakat karena sebagian besar bergantung pada vaksin untuk mengatasinya, seperti COVID-19, cacar monyet atau monkeypox, polio, dan influenza.Menurut CNN, berbagai wabah itu diprediksi merebak di AS pada musim gugur tahun ini dan sejumlah pakar publik mengatakan masih belum jelas apakah departemen kesehatan AS memiliki pendanaan cukup untuk merampungkan tugas itu."Sementara pemerintah federal akan memfasilitasi penyediaan inokulasi ke negara-negara bagian, sebanyak 2.820 departemen kesehatan negara bagian dan lokal akan menjadi ujung tombak pekerjaan dalam pemberian vaksinasi tersebut," demikian menurut sebuah artikel di situs web CNN seperti dikutip Xinhua, Rabu (24/8).Setelah hampir tiga tahun berjuang melawan keraguan vaksin, politik, dan pandemi global; banyak tenaga kesehatan masyarakat AS merasa putus asa dan melepas pekerjaan mereka. Satu dari empat pemimpin departemen kesehatan AS mengundurkan diri dari pekerjaannya."Saat ini, lembaga-lembaga yang telah kelelahan itu diminta untuk mengatasi sejumlah ancaman baru seperti cacar monyet tanpa pendanaan tambahan guna menanganinya," imbuh artikel itu.Selain itu, keraguan vaksin meningkat di AS, dipicu oleh misinformasi di media sosial. Sebanyak 19 persen warga AS menolak vaksin COVID-19 dari berbagai produk.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2022