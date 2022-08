PBB serukan semua pihak menahan diri pascaserangan udara AS di Suriah

PBB (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan seruan kepada semua pihak untuk menahan diri usai serangan udara Amerika Serikat di Suriah timur."Kami jelas mengetahui tentang serangan-serangan udara ini. Kekhawatiran kami berkaitan dengan sifat dari situasi di kawasan tersebut yang tidak dapat diprediksi; dan seruan kami sama untuk semua pihak yang terlibat di Suriah, yaitu agar mereka menahan diri dan menghindari eskalasi," demikian disampaikan Stephane Dujarric, Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.Stepahne mengatakan pihaknya selalu mendukung integritas teritorial Suriah."Kami selalu menjadi pendukung kuat dan vokal dalam membela integritas teritorial Suriah," ujarnya dalam konferensi pers harian, Rabu (24/8).Selasa (23/8), militer AS melancarkan serangan udara terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Deir ez-Zor, Suriah.Serangan-serangan AS tersebut menyasar berbagai fasilitas infrastruktur yang digunakan kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, menurut Komando Pusat AS dalam pernyataannya.

