Siswa SIKK menangi penghargaan Higashikawa "Town of Photography"

Kuala Lumpur (ANTARA) - Rian Tumonglo, salah seorang siswa SMK jurusan tata boga dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), menjadi pemenang utama Higashikawa "Town of Photography" Award dalam ajang The 8th International High School Students' Photo Festival Exchange.Kepala Sekolah SIKK Dadang Hermawan mengatakan kepada ANTARA di Kuala Lumpur, Jumat, bahwa ajang itu menjadi pengalaman pertama siswanya mengikuti lomba fotografi yang juga dikenal dengan Higashikawa Youth Fest yang berpusat di Higashikawa, Hokkaido, Jepang.Tahun ini, menurut Dadang, ajang tersebut dilaksanakan secara daring mulai April hingga Agustus 2022.Panitia penyelenggara membuka pendaftaran bagi pelajar di seluruh dunia untuk mengikuti penyaringan tahap pertama dan setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu buah foto melalui situs mereka.Rian, berhasil menjadi salah satu finalis kategori individu yang karya fotonya menyisihkan 125 peserta lain dari berbagai negara, setelah melewati penjurian selama kurang lebih satu bulan.Dengan Frangky Kurniawan selaku pembimbing guru seni budaya di sekolahnya, Rian terpilih menjadi salah satu finalis 10 besar bersama tiga siswa dari Myanmar, dua siswa dari Jepang, dan empat siswa lain masing-masing dari Taiwan, Thailand, Laos dan China.Sedangkan untuk kategori grup, para finalis berasal dari Kolombia, Thailand, Myanmar, Prancis, Vietnam, Indonesia dan Amerika Serikat.Karya foto para finalis tidak hanya diseleksi oleh dewan juri internasional, tetapi juga pengguna internet di seluruh dunia melalui situs penyelenggara.Akhirnya Rian Tumonglo menjadi perwakilan Indonesia yang membawa pulang Higashikawa "Town of Photography" Award, sedangkan Higashikawa Tourism Association Award dimenangi oleh perwakilan siswa dari Myanmar, Taiwan dan Thailand.Untuk Hokko Gakuen Award dimenangkan oleh siswa dari Jepang, Laos, Myanmar dan China.Pemenang utama lomba foto tersebut berhak atas tabungan senilai 100.000 yen (sekitar Rp10,81 juta) dan hadiah tambahan berupa suvenir kayu dari Hokkaido.Karya Rian yang bertajuk "Under The Rainbow" menggambarkan seorang petani muda berdiri menghadap ke langit dengan suasana senja yang spesial karena kehadiran pelangi. Fenomena langka yang berhasil ditangkap kamera Rian itu menghantarkannya menjadi juara.Rian menyukai fotografi dan tergabung dalam klub fotografi di sekolahnya yang bernama "lensasix", kata Dadang.Dadang berharap ajang festival seperti itu menjadi sarana untuk menumbuhkan minat pelajar dalam dunia fotografi serta mengembangkan bakat dan kemampuan siswa, yang sekaligus dapat membuka jejaring internasional bagi mereka."Alhamdulillah sejak tahun 2020 berbagai prestasi nasional dan internasional telah SIKK menorehkan baik di bidang seni maupun sains. Semoga prestasi ini akan semakin menginspirasi peserta didik lainnya untuk berprestasi ditingkat yang lebih tinggi lagi," ujar Dadang.

