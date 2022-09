Pakistan setujui dana bantuan 13,36 juta dolar AS untuk korban banjir

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Pakistan pada Kamis (8/9) menyetujui pendanaan sebesar 3 miliar rupee atau setara 13,36 juta dolar AS untuk warga yang terdampak banjir di negara Asia Selatan tersebut.Kementerian Keuangan Pakistan mengatakan bahwa dalam pertemuan Komite Koordinasi Ekonomi (Economic Coordination Committee/ECC) kabinet, diputuskan bahwa pemerintah akan memberikan dana tersebut kepada Otoritas Penanggulangan Bencana Nasional (National Disaster Management Authority/NDMA) untuk memfasilitasi suplai bantuan, operasi penyelamatan, dan rehabilitasi bagi warga yang terdampak banjir.Pemerintah Pakistan juga akan menyediakan dana sebesar 540 juta rupee bagi toko-toko utilitas di area-area yang dilanda banjir untuk memastikan kelancaran suplai komoditas esensial bagi warga yang terdampak.Kantor berita nasional Associated Press of Pakistan melaporkan bahwa toko-toko utilitas telah aktif berpartisipasi dalam operasi bantuan untuk memasok bahan makanan esensial di area-area yang terdampak banjir dalam kerja sama dengan pemerintah provinsi.Akibat situasi darurat dan berdasarkan penilaian kebutuhan awal, 113.700 kantong ransum senilai 540 juta rupee akan disalurkan kepada keluarga-keluarga yang terdampak banjir, menurut laporan itu.

