California konfirmasi kematian pertama akibat cacar monyet di AS

Los Angeles (ANTARA) - California telah mengonfirmasi kematian pertama akibat cacar monyet (monkeypox) pada tahun ini di Amerika Serikat (AS).Departemen Kesehatan Masyarakat Los Angeles dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS pada Senin (12/9) mengonfirmasi bahwa seorang warga Los Angeles County meninggal akibat infeksi cacar monyet.Warga tersebut menderita "gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) yang parah dan dirawat di rumah sakit," menurut rilis Departemen Kesehatan Masyarakat Los Angeles.Tidak ada informasi lebih lanjut terkait individu tersebut seperti usia, gender, atau etnis yang diberikan oleh departemen itu, yang menyebut adanya kebutuhan untuk melindungi "kerahasiaan dan privasi."Sejumlah penderita gangguan sistem kekebalan tubuh parah yang menduga mereka terjangkit cacar monyet didorong untuk mencari perawatan dan pengobatan medis lebih awal dan tetap berada di bawah perawatan pihak penyedia selama mereka sakit, urai departemen tersebut.Ini merupakan kematian pertama yang diketahui akibat cacar monyet yang dilaporkan di AS.Hingga Senin, hampir 22.000 kasus cacar monyet telah dikonfirmasi di AS, menurut data terbaru CDC. Sejauh ini, California melaporkan jumlah kasus terkonfirmasi cacar monyet tertinggi di antara negara-negara bagian di AS, dengan 4.300 kasus.

