Persis Solo temu sapa dengan murid sekolah Indonesia di Malaysia

Para pesepakbola klub Persis Solo foto bersama dengan murid-murid Sekolah Indonesia Johor Bahru dalam program "Persis Go to School" di KJRI Johor Bahru, Selasa (15/11/2022). ANTARA/HO-KJRI Johor Bahru

Gibran umumkan pemilik baru Persis Solo

Kuala Lumpur (ANTARA) - Klub sepak bola Liga 1 Indonesia Persis Solo menggelar program Persis go to school lewat kegiatan Temu dan Sapa Laskar Sambernyawa bersama murid-murid Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB), Malaysia.Kegiatan itu dihadiri empat pemain Persis Solo, yang didampingi oleh pelatih Leonardo Medina, asisten pelatih Rasiman, manajer, serta jajaran manajemen klub tersebut, kata Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melalui keterangan tertulis, Kamis.Persis go to school dilangsungkan di Aula KJRI Johor Bahru.Menurut Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KJRI Johor Bahru Mohamad Rizali Noor melalui keterangan tersebut, murid-murid SIJB terlihat sangat antusias karena dapat bertemu idola mereka dalam kegiatan itu.Selain itu, kata Mohamad, murid-murid juga terlihat sangat bersemangat saat mengikuti setiap sesi latihan yang dipandu tim Persis Solo.Pada sesi tanya jawab, asisten pelatih Persis Solo Rasiman sempat memberi pesan. Ia mengajak murid-murid SIJB berani untuk bermimpi dan serius dalam mewujudkannya jika mereka ingin menjadi pesepakbola profesional.Sedangkan Pelatih Persis Solo Leonardo Medina mengaku takjub pada antusiasme murid-murid SIJB dalam kegiatan tersebut.“Atmosfer yang menakjubkan. Saya tidak menyangka para siswa akan seantusias ini terhadap kami,” kata Leonardo.Kegiatan Persis go to School di SIJB menjadi istimewa karena baru pertama dilaksanakan di luar negeri, ujar dia.Guru SIJB, Ardian Nur Rizki, yang juga merupakan penggemar sepakbola Indonesia, menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Persis Solo dalam melakukan pembibitan pesepakbola usia muda dan perempuan di Kota Solo.Ia mengharapkan inovasi yang dilakukan Persis Solo dapat ditiru oleh klub-klub sepak bola di Indonesia lainnya.Selain melaksanakan program Persis go to School, klub sepak bola asal Solo tersebut menjalani studi banding dan pemusatan latihan di Johor Bahru selama satu pekan.Selain itu, Persis Solo menggelar dua kali laga persahabatan melawan Johor Darul Ta’zim FC dan Tanjong Pagar FC.

Pewarta: Virna P Setyorini/Elhami Syifa Ismail

Editor: Tia Mutiasari

COPYRIGHT © ANTARA 2022