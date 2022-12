Kasus rawat inap COVID-19 di Amerika Serikat kembali meningkat

Los Angeles (ANTARA) - Rata-rata harian kasus rawat inap COVID-19 kembali meningkat di Amerika Serikat (AS) di tengah lonjakan kasus pada musim dingin, menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS.Negara itu mencatatkan rata-rata sekitar 4.200 kasus rawat inap COVID-19 per hari dalam pekan yang berakhir pada 29 November, naik 17,6 persen dari pekan sebelumnya, ungkap data CDC.Jumlah kasus rawat inap COVID pada pekan lalu mencapai level tertinggi dalam tiga bulan, dengan lebih dari 35.000 pasien dirawat, menurut pelacakan data Washington Post.Otoritas kesehatan masyarakat khawatir peningkatan jumlah pasien COVID-19 akan memperburuk tekanan pada rumah sakit yang sudah berada di bawah tekanan dari dua penyakit virus lainnya, yaitu influenza dan respiratory syncytial virus atau yang dikenal sebagai RSV.

