Miliarder Jepang pilih bintang K-Pop tamasya ke luar angkasa

Tokyo (ANTARA) - Miliarder Jepang Yusaku Maezawa mengungkapkan pada Jumat bahwa bintang K-pop, yaitu TOP dan DJ Steve Aoki, akan menjadi salah satu dari delapan anggota kru yang dia ajak untuk melakukan perjalanan mengelilingi bulan tahun depan menggunakan salah satu roket SpaceX milik pengusaha Elon Musk.TOP adalah nama panggung dari Choi Seung-hyun, penyanyi rap, penulis lagu, produser rekaman sekaligus aktor asal Korea Selatan, sementara DJ Steve Aoki yang bernama asli Steven Hiroyuki merupakan seorang disc jockey (DJ), pengusaha rekaman serta programer musik Amerika Serikat keturunan Jepang.Maezawa telah membeli setiap kursi dalam perjalanan perdana ke bulan, yang telah dipersiapkan sejak 2018 dan akan mengikuti perjalanannya dengan pesawat ruang angkasa Soyuz ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) selama 12 hari pada tahun lalu.Pilihan kepada pihak yang diundang tersebut diumumkan oleh Maezawa di Twitter dan di situs web untuk kegiatan yang diberi nama Proyek #dearMoon itu.Pengusaha fesyen dan anggotanya tersebut akan menjadi penumpang pertama SpaceX sebagai perusahaan komersial untuk perjalanan ke bulan yang akan menjadi tren baru bagi pelanggan kaya raya yang ingin berwisata ke ruang angkasa.Misi atau wisata keluar angka bersama Starship SpaceX tersebut dijadwalkan memakan waktu 8 hari dari peluncuran hingga kembali ke bumi, termasuk tiga hari mengelilingi bulan, dengan jarak 200 kilometer dari permukaan bulan.Penerbangan tersebut dijadwalkan pada 2023, dan sempat menghadapi penundaan karena uji coba pesawat ruang angkasa dan roketnya yang masih berlangsung.Seperti halnya Musk yang kaya raya, Maezawa juga memiliki semangat untuk berpromosi dan tergila-gila dengan Twitter. Ia bahkan memegang rekor dunia Guinness untuk unggahan yang paling banyak di-retweet, ketika dia menawarkan hadiah uang tunai 1 juta yen atau 7.300 dolar AS kepada 100 pemenang yang me-retweetnya.Maezawa menggunakan situs micro-blogging untuk merekrut 8 anggota awak dari seluruh dunia untuk bergabung dengannya dalam perjalanan ke bulan. Delapan anggota awak tersebut adalah pilihan dari satu juta orang yang mendaftar.Sementara TOP, yang keluar dari grup K-pop Big Bang, adalah salah satu anggota yang terpilih bersama Aoki, seorang musisi dan DJ campuran Jepang-Amerika yang ayahnya adalah pendiri restoran Benihana."Saya merasa sangat bangga dan bertanggung jawab menjadi warga sipil Korea pertama yang pergi ke bulan," kata TOP dalam sebuah video yang diunggah setelah pengumuman tersebut.Selain TOP dan Aoki, aktor India Dev Joshi juga termasuk di antara mereka yang terpilih, yang sebagian besar terdiri atas seniman dan fotografer.Atlet kereta salju Olimpiade asal AS, Kaitlyn Farrington dan penari Jepang Miyu ditunjuk sebagai anggota cadangan.Maezawa (47 tahun) menandai pembaruan ekspedisi bulan pada Senin dan mencuit di Twitter bahwa dia telah mengadakan pertemuan virtual dengan Musk dan sedang menyiapkan "pengumuman besar tentang rencana perjalanan ke luar angkasa."Maezawa memperoleh kekayaannya dengan mendirikan perusahaan pengecer fesyen daring Zozo Inc, di mana bisnis internet Softbank Group Corp sekarang menjadi pemegang saham terbanyak.Sumber: Reuters

