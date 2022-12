AS siap perluas kerja sama budaya dengan Indonesia

Meriahnya parade Hari Thanksgiving di New York

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim menyatakan siap memperluas kerja sama budaya dengan Indonesia melalui sejumlah program yang akan diluncurkan tahun depan."Saya harap hubungan budaya kita terus tumbuh. Ini memungkinkan kita untuk menunjukkan upaya apa pun yang bisa dilakukan untuk memperkuat hubungan kedua negara," kata Dubes Kim dalam perayaan 12 tahun Pusat Kebudayaan Kedubes AS di Jakarta, @america, Kamis.Kim mengungkapkan bahwa sejumlah program budaya, yang dinamai "Meet the U.S. Embassy", akan diluncurkan pada 23 Januari 2023.Fokus utama program-program tersebut, ujarnya, terkait dengan topik-topik terkini dalam hubungan budaya AS-Indonesia."Meet the U.S. Embassy" disebutkan akan memungkinkan masyarakat Indonesia dan warga negara AS di Indonesia berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai berbagai isu, terutama terkait inklusivitas di dalam kehidupan masyarakat di kedua negara."Kita akan terus bekerja keras untuk mempromosikan inklusi orang-orang dari berbagai latar belakang, ras, etnis dan agama," katanya.Indonesia dan AS, kata dia, memiliki banyak kesamaan, terutama sebagai dua negara demokrasi besar yang didirikan atas dasar persatuan dan kesatuan."Kedua negara ini memiliki budaya, seni dan sejarah yang luar biasa. Dan malam ini merupakan perayaan atas keunikan dan nilai-nilai bersama kita," kata Kim lebih lanjut.Dia mengatakan kemitraan strategis Indonesia dan AS terus berkembang dari tahun ke tahun.Oleh karena itu, ia optimistis kedua negara dapat terus meningkatkan kerja sama di bidang budaya, pembangunan dan perdagangan, keamanan, serta dalam upaya mengatasi perubahan iklim, pandemi, dan berbagai isu global lainnya."Bersama kita tingkatkan pembangunan dan perdagangan, kita perkuat kerja sama keamanan, dan berkolaborasi dalam mengatasi banjir, perubahan iklim, pandemi, dan lainnya," kata Kim.

