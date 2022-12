Dubes China dan menkeu AS bahas implementasi konsensus Jinping-Biden

Washington (ANTARA) - Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS) Qin Gang bertemu Menteri Keuangan AS Janet Yellen di Washington, Kamis (15/12), membahas tentang implementasi konsensus antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden.Konsensus tersebut disepakati Xi Jinping dan Joe Biden untuk terus terlibat aktif satu sama lain saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia, pada November lalu."Kedua belah pihak melakukan dialog mendalam tentang implementasi pemahaman bersama yang penting, yang telah dicapai oleh kedua presiden dalam pertemuan mereka di Bali sekaligus masalah ekonomi dan keuangan bilateral serta multilateral yang menjadi perhatian bersama," demikian menurut Kedutaan Besar China di Washington D.C.Selain itu, kedua belah pihak juga sepakat menjaga keterlibatan satu sama lain dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi kebijakan ekonomi makro terkait masalah ekonomi dan perdagangan bilateral."Berupaya dalam respons bersama mengatasi tantangan-tantangan global, serta mendorong perkembangan hubungan China-AS yang sehat dan stabil," demikian pernyataan Kedubes China untuk AS.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

