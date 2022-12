Zelenskyy mungkin akan kunjungi Presiden AS Joe Biden di Washington

Baca juga: Zelenskyy desak Barat tambah kiriman senjata untuk Ukraina

Kiev/Washington (ANTARA) - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kemungkinan akan berkunjung ke Washington, Amerika Serikat, untuk bertemu Presiden AS Joe Biden dan Kongres AS pada Rabu, kata sejumlah sumber.Jika benar terjadi, kunjungan Zelenskyy itu akan merupakan yang pertama kalinya ia lakukan ke luar negeri sejak Rusia mulai melakukan invasi ke Ukraina pada akhir Februari.Biden diperkirakan akan melakukan pertemuan dengan Zelenskyy di Gedung Putih, kata seorang sumber.Kunjungan presiden Ukraina itu akan bertepatan dengan niat Biden untuk mengirimkan peluru-peluru kendali Patriot bagi pemerintah Ukraina, menurut laporan saluran televisi CNN.Pengiriman serangkaian rudal itu ditujukan agar Ukraina bisa melindungi diri dari bombardemen Rusia.Selama lawatan di Washington, kata seorang sumber yang mengetahui rencana tersebut, Zelenskyy antara lain akan bertemu dengan para anggota parlemen di Gedung Capitol.Kebenaran soal lawatan itu, kata sumber tersebut, belum dipastikan. Ia juga mengatakan bahwa masalah keamanan bisa mengubah rencana itu.Juru bicara Zelenskyy belum menanggapi permintaan untuk berkomentar.Kemungkinan kunjungan Zelenskyy ke AS itu pertama kali dilaporkan oleh Punchbowl News, koran politik daring yang berbasis di Washington, D.C.Kantor Ketua DPR AS Nancy Pelosi belum menanggapi permintaan komentar atas laporan soal kemungkinan kunjungan Zelenskyy.Sebelumnya pada Selasa (20/12), Pelosi mengatakan melalui surat bahwa Kongres akan menggelar sidang pada Rabu malam, yang akan secara "sangat khusus memusatkan perhatian pada demokrasi."Presiden Zelenskyy, menurut jadwal resminya, terakhir kali pergi ke luar negeri adalah dalam rangka menghadiri Munich Security Conference pada 19 Februari.Sumber: Reuters

Penerjemah: Tia Mutiasari

Editor: Mulyo Sunyoto

