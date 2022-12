Rapat akbar parpol di India telan tujuh korban jiwa

New Delhi (ANTARA) - Sedikitnya tujuh orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat terjatuh ke dalam parit ketika terjadi insiden desak-desakan selama rapat akbar sebuah partai politik di India selatan, menurut pejabat dan media setempat, Rabu (28/12).Rapat akbar tersebut digelar di Distrik Nellore, Negara Bagian Andhra Pradesh, India selatan oleh partai oposisi Telugu Desam (TDP). Mantan kepala menteri setempat sekaligus Ketua TDP, Nara Chandrababu Naidu, dijadwalkan berorasi di hadapan pendukungnya pada acara tersebut.Sementara itu, Partai Kongres Yuvajana Sramika Rythu yang berkuasa di negara bagian tersebut mengatakan di Twiitter bahwa "tujuh orang tewas setelah secara tidak sengaja jatuh ke dalam parit akibat terinjak-injak" dalam acara itu.Polisi setempat via telepon mengonfirmasi kepada Kantor Berita Anadolu bahwa tujuh orang meninggal dalam insiden tersebut dan sejumlah lainnya dibawa ke rumah sakit.Harian berbahasa Inggris The Indian Express melaporkan bahwa ketika mantan kepala menteri itu tiba, "terjadi desak-desakan dan saling dorong di antara ribuan kader dan pendukung TDP ​​​​​​​yang hadir dalam pertemuan besar tersebut.""Sejumlah orang melompat ke saluran drainase di dekatnya untuk menghindari desak-desakan, tetapi karena banyak orang melakukan hal yang sama, sedikitnya tujuh orang tewas," tulis laporan tersebut.TDP mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi bagi keluarga korban tewas.Sumber: Anadolu

Penerjemah: Asri Mayang Sari

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2022