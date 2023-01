Diplomasi Indonesia dijalankan untuk dukung pemulihan kesehatan

Baca juga: Menlu AS puji kepemimpinan G20 Indonesia dalam isu kesehatan global

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa diplomasi Indonesia dijalankan untuk mendukung pemulihan kesehatan nasional dan global dari pandemi COVID-19.Selama pandemi, sebanyak 516 juta dosis vaksin COVID-19 telah diperoleh Indonesia, dengan 137 juta dosis di antaranya diperoleh melalui kerja sama bilateral dan multilateral.Secara total, 412 juta dosis vaksin telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia.“Indonesia terus memperjuangkan akses vaksin bagi semua negara melalui keketuaan bersamanya dalam,” kata Retno ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2023 di Jakarta, Rabu.Hingga Desember 2022, mekanisme pembagian vaksin global COVAX telah menyalurkan 1,88 miliar dosis vaksin ke 146 negara, termasuk 103 juta dosis ke Indonesia.Retno menyebut bahwa Indonesia juga menjadi salah satu tuan rumah Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular ASEANACPHEED), menjadi tuan rumah Institut ASEAN untuk bidang Pengelolaan Bencana Kesehatan (AIDHM), serta aktif mengawal proses penyusunan Traktat Pandemi yang baru.Kontribusi keuangan untuk dunia di bidang kesehatan juga diberikan melalui hibah 50 juta dolar AS (sekitar Rp773 miliar) untuk Dana Pandemi, 5 juta dolar AS (sekitar Rp77,3 miliar), 5 juta dolar AS (sekitar Rp77,3 miliar) untuk CEPI, komitmen 15,5 juta dolar AS (sekitar Rp239,7 miliar) kepada, dan 5 juta dolar AS (sekitar Rp77,3 miliar) untuk mekanisme“Untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional, diplomasi bekerja untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat riset dan produksi vaksin di kawasan. Indonesia telah terpilih sebagai penerima teknologi vaksin mRNA dari WHO,” tutur Menlu Retno.Bulan Oktober lalu, Presiden Indonesia juga telah meluncurkan IndoVac, yakni vaksin COVID-19 produksi dalam negeri hasil kolaborasi Bio Farma dengan Baylor College of Medicine dari Amerika Serikat.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

COPYRIGHT © ANTARA 2023