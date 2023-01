Dongkrak konsumsi film, Shanghai sebar kupon tiket bioskop jutaan yuan

Shanghai (ANTARA) - Shanghai mengumumkan akan mulai menerbitkan kupon tiket bioskop senilai 20 juta yuan (1 yuan = Rp2.273) pada Kamis (12/1).Promosi ini bertujuan untuk menarik lebih banyak penonton film ke bioskop dan mendongkrak pasar perfilman.Warga yang membeli tiket bioskop melalui aplikasi ponsel yang telah ditentukan akan mendapatkan diskon sebesar 20 yuan per tiket.Ajang promosi ini akan mencakup 330 bioskop di seluruh Shanghai dan memberi keuntungan hingga 1 juta konsumen.Beberapa film akan diluncurkan selama Festival Musim Semi 2023 mendatang, termasuk "The Wandering Earth II", prekuel dari film fiksi ilmiah sukses keluaran 2019 "The Wandering Earth", dan "Full River Red" besutan sutradara film ternama asal China Zhang Yimou.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

