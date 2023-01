AS akan akhiri deklarasi darurat COVID-19 pada Mei

Los Angeles (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat (AS), Senin (30/1), mengumumkan rencana pemerintahan Presiden Joe Biden itu untuk mengakhiri darurat kesehatan masyarakat (PHE) COVID-19 pada 11 Mei 2023.Darurat nasional dan PHE COVID-19 diumumkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump pada 2020. Saat ini, kondisi darurat itu akan berakhir masing-masing pada 1 Maret dan 11 April.Rencana pemerintahan Biden ialah memperpanjang kedua deklarasi darurat itu hingga 11 Mei dan mengakhiri keduanya pada tanggal serupa, demikian menurut pernyataan Gedung Putih.Pernyataan tersebut muncul guna menentang dua rancangan undang-undang (RUU) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang akan mengakhiri kedua deklarasi darurat itu lebih cepat.PHE dan darurat nasional telah memungkinkan rumah sakit di AS merespons lebih fleksibel ketika menghadapi lonjakan pasien saat terjadi lonjakan kasus COVID-19.Mengakhiri deklarasi darurat tersebut dapat berimplikasi pada pendanaan untuk tes dan vaksin, serta berdampak pada sejumlah kebijakan terkait pandemi lainnya, menurut laporan National Public Radio (NPR).

