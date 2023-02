Wapres AS Kamala Harris akan hadiri pemakaman Tyre Nichols

Houston (ANTARA) - Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan menghadiri pemakaman Tyre Nichols di Memphis, Tennessee, menurut kantornya pada Selasa.Ben Crump, pengacara keluarga, mengatakan bahwa ibunda Nichols, RowVaughn Wells, dan ayah tirinya, Rodney Wells, berbicara melalui telepon dengan Harris lebih dari 30 menit dan mengundang sang wapres untuk menghadiri pemakaman pada Rabu.“Wakil Presiden Harris dan Wells berbicara secara khusus, dan pada momen yang emosional ini, Wakil Presiden dapat menghibur Wells dan bahkan membuatnya tersenyum,” kata Crump dalam sebuah pernyataan.Dia mengatakan bahwa kedua orang tua Nichols menyampaikan terima kasih atas perhatian Harris kepada mereka dan atas kepekaannya saat berbincang di telepon.Crump mengatakan dia akan membuat "seruan untuk bertindak" terkait kematian Nichols.Tyre Nichols dikeroyok dengan brutal oleh lima petugas Departemen Kepolisian Memphis (MPD), yang kemudian dipecat dan didakwa melakukan pembunuhan.Dia ditendang, ditinju, disemprot merica dan dipukuli dengan tongkat polisi saat kendaraannya dihentikan para terdakwa pada 7 Januari.Nichols meninggal pada 10 Januari akibat luka yang dideritanya.MPD merilis rekaman video pengeroyokan maut itu, yang memicu aksi protes dan kemarahan di seluruh AS.Kelima petugas--Demetrius Haley, Tadarrius Bean, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr dan Justin Smith--semuanya didakwa dengan pembunuhan tingkat dua.Dua petugas lainnya, Preston Hemphill dan seorang petugas MPD lain yang tidak disebutkan namanya, “dibebastugaskan” atas keterlibatan mereka dalam insiden itu.Tiga petugas Dinas Pemadam Kebakaran Memphis juga dipecat atas reaksi mereka terhadap pemukulan Nichols.Senator AS Cory Booker dari Negara Bagian New Jersey diperkirakan akan mengusulkan undang-undang reformasi kepolisian dalam beberapa minggu mendatang, menurut laporan CBS News.Usulan tersebut membatasi kekebalan yang memenuhi syarat, sebuah doktrin hukum kontroversial yang melindungi penegak hukum dan pejabat pemerintah dari gugatan atas perilaku di tempat kerja.Usulan undang-undang itu juga mencegah pemrofilan rasial dan membatasi tindakan berlebihan oleh polisi.Harris telah meminta Kongres AS untuk “segera” mengesahkan RUU Kepolisian Keadilan George Floyd, yang diajukan setelah warga kulit hitam bernama George Floyd tewas di tangan seorang polisi kulit putih di Minneapolis pada Mei 2020."Untuk benar-benar menghormati kenangan pada Tyre Nichols, dan yang lain-lain sebelumnya, kita harus menuntut agar sistem keadilan kita sesuai dengan namanya," kata Harris.Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023