Biden akan sampaikan pidato kenegaraan, apa saja isinya?

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menyampaikan pidato kenegaraan yang disampaikan setiap tahun yang lazim disebut State of the Union Address di AS, pada Selasa malam waktu setempat (Rabu pagi WIB).Ini pertama kalinya Biden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan Kongres, di mana majelis rendahnya atau House of Representatives (DPR) dikuasai Partai Republik dalam posisi mayoritas tipis.Pidato kenegaraan ini dianggap sebagai penanda untuk mulainya tahun politik di AS yang bakal menggelar pemilihan presiden pada 2024.Pidato Biden tersebut menjadi istimewa, terutama karena berkaitan dengan perang di Ukraina dan insiden balon udara China yang membuat kedua negara perang kata-kata belakangan ini.Berikut hal-hal penting dalam pidato kenegaraan Biden itu yang dirangkum dari Reuters.State of the Union Address kedua yang disampaikan Biden ini akan berlangsung sekitar Selasa pukul 21.00 waktu setempat (Rabu, 09.00 WIB)Pidato ini akan disiarkan langsung secara nasional oleh berbagai jaringan televisi dan media daring di AS.Pidato kenegaraan ini diperkirakan bakal disaksikan oleh puluhan juta orang seperti tahun lalu, yang disaksikan oleh 38,2 juta orang.Jumlah sebanyak itu menjadi kesempatan bagi Biden untuk membentuk opini publik tentang utang, belanja sosial, perang Rusia di Ukraina, dan topik-topik hangat lainnya, apalagi dalam beberapa pekan ke depan dia mungkin akan mengumumkan pencalonannya kembali sebagai Presiden AS.Tak cuma itu, momen tersebut juga menjadi kesempatan menggalang dukungan dari kalangan Demokrat yang sebagian di antara mereka mengkhawatirkan usia Biden yang jika terpilih kembali akan berusia 82 tahun.Biden akan memanfaatkan momen ini sebagai awal musim kampanye presiden 2024. Dia meletakkan serangkaian prioritas kebijakan yang mungkin atau malah mungkin tidak mendapatkan dukungan Kongres.Namun, diperkirakan dia akan menggembar-gemborkan kemajuan ekonomi setelah resesi akibat COVID-19, menegaskan perbedaan tajamnya mengenai prioritas-prioritas nasional dengan kubu Republik dan membentangkan agenda "persatuan" yang dia yakini bakal menyatukan kedua partai.Penyusunan naskah pidato ini memakan waktu berpekan-pekan yang melibatkan Biden sendiri, para penulis pidatonya, dan sejumlah pejabat politik dan pemerintahan.Tahun lalu, pidato kenegaraan Biden disampaikan hanya beberapa hari setelah Rusia menginvasi Ukraina sehingga fokus sekali ke soal ini.Seluruh anggota Kongres yang meliputi majelis tinggi atau Senat yang dikuasai Demokrat dan majelis rendah atau DPR yang tahun ini didominasi Republik setelah menang tipis dalam pemilu sela 2022.Pidato ini juga dihadiri oleh seluruh anggota kabinet Biden, para pejabat teras angkatan bersenjata dan Mahkamah Agung.Yang menarik, untuk pertama kalinya Biden harus memberikan kesempatan berpidato kepada Ketua DPR Kevin McCarthy yang adalah pemimpin Republik di DPR. McCarthy akan didampingi Wakil Presiden Kamala Harris yang juga Ketua Senat.Selain itu, diundang juga masyarakat biasa sebagai tamu, termasuk ibunda Tyre Nichols, warga kulit hitam korban kekerasan polisi Memphis. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri DPR Michael McCaul yang berasal dari Republik, juga mengundang Roya Rahmani, perempuan pertama yang menjadi Duta Besar Afghanistan untuk AS.Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat Oksana Markarova adalah salah satu yang diundang melalui ibu negara Jill Biden. Undangan ini sebagai simbol dukungan AS kepada Ukraina dalam menghadapi Rusia.Tamu undangan Gedung Putih lainnya adalah Paul Pelosi, suami mantan ketua DPR Nancy Pelosi, yang diserang di rumahnya di California Oktober tahun lalu.Selain itu, juga ada sejumlah tokoh masyarakat termasuk dari kalangan selebritas, di antaranya Bono, sang vokalis band kesohor U2. Dia diundang karena aktivitasnya memerangi HIV/AIDS dan pengentasan kemiskinan.Tidak seperti di kebanyakan negara lain, setiap pidato kenegaraan di AS harus mendapatkan tanggapan dari pihak yang beroposisi dengan pemerintah.Dalam kerangka ini, Republik sudah menyiapkan Gubernur Arkansas Sarah Huckabee Sanders untuk menyampaikan pidato balasan tak lama setelah Biden selesai berpidato.

