Kawasan Pecinan New York gelar parade Tahun Baru Imlek

New York (ANTARA) - Festival dan Parade Tahun Baru Imlek Tahunan Pecinan (Annual Chinatown Lunar New Year Parade and Festival) ke-25 digelar di New York, Minggu (12/2).Festival itu menarik perhatian banyak orang dari berbagai latar belakang etnis, dengan menampilkan tari barongsai, tari naga, kostum tradisional China, pertunjukan budaya, kendaraan hias, dan kelompok musik.Cuaca cukup cerah pada Minggu tersebut mendukung kedatangan dan kerumunan besar pada rute parade sepanjang 1,5 kilometer di kawasan pecinan di Lower Manhattan, New York, Amerika Serikat.Sebuah kendaraan hias bertema Kota Cangzhou, yang terletak di Provinsi Hebei, China, ikut ambil bagian dalam perayaan dan parade tersebut.Acara itu menjadi bagian kedua dari perayaan Tahun Baru Imlek di kawasan pecinan New York, setelah Festival Budaya dan Upacara Kembang Api Tahun Baru Imlek (Lunar New Year Firecracker Ceremony and Cultural Festival) ke-25 digelar pada 22 Januari lalu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023