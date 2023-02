AS tanggapi insiden balon bagai orang "histeris", kata China

Munich (ANTARA) - Diplomat senior China, Wang Yi, pada Sabtu mengatakan Amerika Serikat menanggapi insiden balon seperti "orang histeris", "tak terbayangkan" dan sebagai langkah konyol yang melanggar norma-norma internasional."Begitu banyak balon bertebaran di seluruh dunia, apakah AS mau menembak jatuh semuanya?," kata Wang yang juga Direktur Komisi Hubungan Luar Negeri pada Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) dalam Konferensi Keamanan Munich di Jerman.Balon pengintai China yang dibantah Beijing itu sebagai wahana mata-mata pemerintah itu terbang selama sepekan di atas Amerika Serikat dan Kanada sebelum ditembak jatuh di lepas pantai Atlantik awal bulan ini atas perintah Presiden AS Joe Biden.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mempertimbangkan bertemu dengan Wang di sela-sela konferensi Munich, tetapi sampai Sabtu pagi waktu setempat belum ada kepastian soal pertemuan itu.Blinken dijadwalkan berangkat menuju Munich pada Minggu.

