Indonesia turut serta dalam acara amal Kemlu China

Baca juga: Molina permudah WNA di China perpanjang visa di Indonesia

Beijing (ANTARA) - Indonesia turut serta pada acara amal Kementerian Luar Negeri China (MFA) yang bertajuk "Love Knows No Border"."Indonesia merupakan salah satu negara yang rutin mengikuti kegiatan amal tersebut," kata Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun di Beijing, Sabtu.Dalam acara yang digelar di Beijing itu, Indonesia mengusung tema "Wonderful Indonesia". Acara tersebut juga disiarkan CCTV yang menjadi lembaga penyiaran resmi China.Sejumlah produk unggulan Indonesia, seperti kerupuk, biskuit, dan kopi, dijual secara langsung kepada pengunjung pameran yang diikuti 39 kantor perwakilan negara asing."Love Knows No Border" digelar oleh MFA sejak 2008. Hasil penjualan produk dalam ajang tersebut dipergunakan untuk membantu pembangunan rumah sakit di China."Keikutsertaan Indonesia pada kegiatan ini selain untuk meningkatkan citra positif Indonesia di Tiongkok, juga mempromosikan prinsip hidup masyarakat kita yang suka bergotong-royong," kata Djauhari.Selain produk makanan dan minuman, Kedutaan Besar RI di Beijing juga memanfaatkan ajang ini untuk mempromosikan pariwisata nusantara.Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara tujuan wisata dalam program percontohan pengiriman wisatawan China ke luar negeri secara berkelompok mulai bulan ini.(T.M038)

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2023