Pelajar berunjuk rasa lawan kekerasan dengan senjata api di Tennessee

Washington (ANTARA) - Ribuan pelajar berunjuk rasa di Gedung Capitol Tennessee, Amerika Serikat, Senin (3/4), untuk memprotes aksi kekerasan dengan senjata api.Demonstrasi itu dilakukan setelah enam orang, termasuk tiga anak, tewas dalam insiden penembakan di sebuah sekolah di Nashville, menurut laporan surat kabar New York Post, Senin."Rombongan pelajar terlihat berunjuk rasa di Capitol Tennessee di Music City, dengan WKRN memperkirakan bahwa terdapat hingga 3.000 orang yang berunjuk rasa," sebut laporan tersebut yang mengacu pada stasiun televisi lokal.Laporan tersebut menambahkan bahwa unjuk rasa tersebut digelar oleh March for Our Lives, kelompok yang dipimpin oleh para pelajar dan dipelopori oleh para korban selamat dalam insiden penembakan Parkland 2018 di Florida."Kami tidak akan memakamkan teman-teman sekelas kami lagi," sebut kelompok itu.Pada 27 Maret 2023, seorang penembak yang membawa senjata berat menyerang sebuah sekolah dasar swasta di Nashville, Tennessee, dan membunuh enam orang, termasuk tiga pelajar berusia sembilan tahun. Penembak itu akhirnya ditembak mati oleh polisi.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023