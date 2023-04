Militer China pergoki kapal perang AS di Kepulauan Nansha

Beijing (ANTARA) - Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) memergoki kapal kawal perusak rudal USS Milius miilik Amerika Serikat berlayar secara ilegal di perairan yang berdekatan dengan Meiji Jiao, Kepualauan Nansha, yang diklaim sebagai wilayah teritorial China."Kapal USS Milius pada 10 April 2023 memasuki perairan Meiji Jiao tanpa persetujuan dari pemerintah China," kata juru bicara Komando Armada Selatan PLA Kolonel Senior Angkatan Udara Tian Junli kepada pers di Beijing, Senin.Pihaknya akan terus melakukan pelacakan dan pemantauan terhadap kapal kawal perusak rudal AS tersebut dan tetap siaga di sepanjang jalurnya.Menurut dia, China memiliki kedaulatan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan di sekitarnya."Pasukan Komando Armada Selatan PLA akan selalu waspada dan dengan tegas menjaga kedaulatan dan keamanan nasional China serta perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan," kata Tian.Sementara itu, Komando Armada Timur PLA menggelar latihan militer secara intensif di sekitar wilayah Taiwan pada Sabtu (9/4) hingga Senin.Latihan tersebut digelar sebagai bentuk respons China terhadap pemimpin Taiwan Tsai Ing Wen bertemu pimpinan DPR AS di California."Latihan ini sebagai peringatan keras atas tindakan provokatif kelompok 'Kemerdekaan Taiwan' dan kolusi mereka dengan kekuatan asing," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Senin.Menurut dia, PLA sudah melakukan langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah."Prinsip Satu China merupakan konsensus yang berlaku di komunitas internasional dan norma dasar yang diakui secara universal dalam tatanan hubungan internasional," ujarnya dalam pengarahan pers rutin tersebut.Sikap Tsai Ing Wen di AS, tegas dia, merupakan tindakan yang salah sehingga Beijing perlu mengambil tindakan balasan.

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023