China tersulut emosinya setelah kapal perang AS lewati Selat Taiwan

Istanbul (ANTARA) - China pada Senin menyebut perjalanan kapal perang Amerika Serikat di Selat Taiwan sebagai pelayaran singgah yang provokatif.​​Menurut Armada Ketujuh Amerika Serikat, kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69), melakukan pelayaran transit rutin di Selat Taiwan pada Minggu melalui perairan "di mana kebebasan navigasi dan penerbangan di laut lepas dijamin oleh hukum internasional.""Kapal itu transil melalui koridor di Selat Taiwan yang berada jauh dari wilayah laut negara pesisir mana pun," kata armada yang memiliki ruang lingkup tugas di Asia-Pasifik itu, Senin.Menanggapi hal ini, Komando Armada Timur Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menyatakan terus mengamati dan memonitor ketat transit kapal perang melalui Selat Taiwan.“Angkatan Laut AS meningkatkan transit kapal perusak berpeluru kendali USS Milius melalui Selat Taiwan," kata juru bicara Komando Armada Timur PLA Kolonel Shi Yi.Pada 10 April, kapal perang yang sama berlayar di Laut China Selatan sehingga mendorong pesawat tempur dan fregat angkatan laut Beijing menggelar operasi bersama "untuk melacak dan memantau" kapal perusak Angkatan Laut AS itu.Pelayaran kapal perang AS itu melalui Selat Taiwan terjadi beberapa hari setelah China menggelar latihan besar-besaran di sekitar pulau Taiwan.Pelayaran itu terjadi bersamaan dengan keluarnya peringatan dari Beijing bahwa "puing-puing roket mungkin sampai” dekat Taiwan.Menteri Pertahanan Taiwan pada Senin membenarkan pihaknya mendeteksi "puing-puing yang jatuh di bagian utara perairan Taiwan."Menggunakan roket Long March 4B buatan sendiri, Beijing meluncurkan satelit Fengyun-3G ke ruang angkasa pada Minggu pagi yang ditujukan untuk menghitung pengendapan, "terutama hujan lebat selama bencana cuaca di wilayah global pada garis lintang rendah dan menengah."Taiwan mengatakan jalur penerbangan satelit itu melewati "atas wilayah udara utara kita."China melarang sementara perlintasan kapal apa pun dan juga menutup jalur udara Minggu pagi di wilayah laut utara dekat Taiwan.Pada Senin, Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan 18 pesawat PLA dan empat kapal angkatan laut terdeteksi di sekitar Taiwan. Empat jet China melewati zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ).Washington dan Beijing semakin tegang setelah AS mempercepat pembentukan koalisi Asia-Pasifik yang lebih luas untuk menangkal pengaruh militer dan ekonomi China.

