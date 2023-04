AS umumkan bantuan persenjataan tambahan untuk Ukraina

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/4) mengumumkan paket persenjataan tambahan untuk Ukraina sebesar 325 juta dolar AS (sekitar Rp4,9 triliun).Menurut daftar yang disusun Departemen Pertahanan AS, tahap baru bantuan keamanan tersebut antara lain meliputi amunisi tambahan untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket System/HIMARS).Selain itu, ada peluru artileri, sistem anti baja, lebih dari sembilan juta rol amunisi senjata kecil, serta empat kendaraan pendukung logistik.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menerima limpahan otoritas dari Presiden Joe Biden untuk mengizinkan pengiriman senjata tersebut oleh presiden, melalui pernyataan mengatakan bantuan itu "penting untuk memperkuat pertahanan Ukraina di medan perang."Paket tersebut menjadi pengiriman peralatan militer ke-36 oleh presiden AS yang diambil dari inventaris Departemen Pertahanan AS untuk Ukraina sejak Agustus 2021.

