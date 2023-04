Presiden Korsel, AS kunjungi monumen peringatan Perang Korea

Baca juga: Presiden Korsel akan bertemu anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR AS

Washington (ANTARA) - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Monumen Peringatan Veteran Perang Korea di Washington pada Selasa (25/4).Kunjungan ke monumen peringatan itu merupakan satu kegiatan dari rangkaian acara peringatan 70 tahun hubungan bilateral Korsel-AS.Kedua presiden masing-masing meletakkan sebuah karangan bunga dan menundukkan kepala untuk menghormati jasa para prajurit Korsel dan AS yang terbunuh dalam konflik yang terjadi pada tahun 1950-53. Sementara itu, Ibu Negara Kim Keon Hee dan Jill Biden berdiri dekat di belakang kedua presiden.Mereka berempat kemudian berhenti di depan Tembok Kenangan, atau Wall of Remembrance, yang ditambahkan ke monumen tersebut tahun lalu. Pada tembok tersebut, tertulis lebih dari 43 ribu nama tentara Korsel dan AS yang gugur dalam perang tersebut.Pertemuan kedua presiden itu merupakan yang pertama sejak Yoon tiba di Washington sehari sebelumnya dalam rangka kunjungan kenegaraan ke AS selama enam hari. Pada Rabu, keduanya dijadwalkan menggelar pertemuan dan jamuan makan kenegaraan di Gedung Putih.Menurut juru bicara kepresidenan Korsel Lee Do Woon, Biden dan istrinya mengajak Yoon dan Kim berkeliling Gedung Putih sebelum mengunjungi monumen peringatan.Di Blue Room, Yoon dan Kim menandatangani sebuah buku tamu dan sebuah buku foto untuk memperingati 70 tahun hubungan bilateral Korsel-AS. Bersama dengan Joe dan Jill Biden, keduanya juga menyempatkan berdiri di balkon untuk menikmati pemandangan Washington dan sekitarnya.Lee mengatakan bahwa kedua pasangan tersebut berbincang mengenai berbagai macam topik dalam suasana yang bersahabat, mulai dari minat ketertarikan terhadap pertukaran orang dan budaya kedua negara hingga filosofi pemerintahan.Biden menyambut Yoon dengan mengatakan bahwa ia senang dapat mengundang seorang tamu negara ke sebuah tempat yang spesial serta dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dalam suasana yang gembira dan nyaman, kata Lee.Di sisi lain, Yoon berterima kasih kepada Biden untuk sambutannya dan berkata bahwa ia merasakan semacam kedekatan khusus dengan pasangan Biden setelah mengetahui bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, termasuk perihal bahwa kedua pasangan memelihara anjing dan kucing.Yoon juga mengungkapkan keinginannya untuk mengundang Joe dan Jill Biden ke kediaman presiden di Seoul bila mereka berkunjung ke Korsel pada kemudian hari, kata Lee.Selain itu, Joe dan Jill Biden juga memberikan sebuah meja kecil, sebuah vas bunga, dan sebuah kalung safir sebagai hadiah.Khusus untuk Yoon yang merupakan penggemar bisbol, Biden juga menyiapkan sebuah koleksi antik yang terdiri dari tongkat bisbol, sarung tangan, serta bola yang pernah digunakan oleh seorang pemain bisbol profesional.Lee mengatakan bahwa hadiah tersebut membuat Biden mengenang sebuah kejadian saat dirinya masih menjabat sebagai seorang senat.Kala itu, Biden memukul bola yang dilempar oleh seorang senator Republikan hingga sangat jauh sehingga membuat cucu-cucunya menganggap sang presiden sebagai kakek yang hebat meskipun mereka tidak tahu apa yang ia kerjakan sebagai seorang politisi.Sementara itu, Biden dan istrinya menerima sebuah stoples tradisional dan penutup kepala tradisional Korea serta sebuah ceret perak sebagai hadiah dari Yoon dan Kim.Sumber: Yonhap-OANA

